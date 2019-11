Cochabamba intenta retomar sus actividades, tras 21 días de paro nacional

Cochabamba aún vive la secuela de los bloqueos, enfrentamientos y protestas de 21 días de paro nacional, medida que se asumió para denunciar un fraude electoral. Las calles aún tienen turriles, arenas, gomas quemadas y cenizas en el suelo asfáltico.

Ayer, tras la posesión de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez y los representantes cívicos anunciaron que levantarían los bloqueos para volver a la rutina. Las instituciones no han vuelto a sus actividades, anuncian que lo harán desde mañana o desde el lunes. La incertidumbre se siente.

Uno de esos puntos más críticos de Cochabamba después del “retorno a la normalidad” se encuentra en la avenida Heroínas esquina Ayacucho donde aún están varios montones de tierra, escombros, palos y otros materiales que se utilizaron en el bloqueo. Las movilidades circulan con dificultad y no todas las vías están libres. Este punto fue uno de los más críticos debido a que en días pasados hubo enfrentamientos.

El comercio en varios sectores de la ciudad intenta salir, pero aún están susceptibles por lo que vaya a ocurrir. No todas las casetas están abiertas.

La Cancha, lugar en donde se creía que había normalidad durante los días de paro, retomó la venta. Una comerciante que quiso mantener su identidad en reserva dijo que vendieron sus productos, pero solo hasta medio día. “Me he agarrado poca cantidad de mercadería para vender lo suficiente. Hemos tenido grandes pérdidas porque no llegaba la mercadería y no teníamos a quién ofrecer”.

Hoy miércoles se pudo evidenciar el tráfico vehicular como es de costumbre de día de feria. Mario Ledezma, transportista, indicó que en algunos días del paro hizo su recorrido hasta ciertos puntos de bloqueo. “Tengo deudas que pagar y el banco no perdona”.

Por otra parte, viajes al interior del país aún no se han normalizado. La terminal está abierta, pero se solo hay pocas personas esperando a que se solucione por completo el conflicto. Ninguna de las más de 80 empresas de buses viaja porque no existen garantías, según Rómulo Siles, encargado de boletería de la empresa América.