En conflicto, participación de jóvenes fue clave y suplió la falta de liderazgo

La participación de los jóvenes y de quienes se sumaron luego a las movilizaciones por la defensa del voto en Cochabamba logró sustituir la falta de liderazgo en la ciudad de Cochabamba y fue clave para el desenlace del conflicto, que luego de 21 días culminó con la llamada a nuevas elecciones y la renuncia del presidente Evo Morales.

El término “resistencia” es el más acertado para identificar a los jóvenes y al resto de la ciudadanía movilizada, afirmó el sociólogo Fernando Salazar, uno de los cuatro analistas consultados.

Resaltó, además, que la organización de los jóvenes y varios sectores de la población que salieron a las calles a defender su voto y proteger a la ciudad fueron cruciales.

“Lograron el respaldo de la Policía en Cochabamba con un motín que se propagó a escala nacional y luego la determinación de las FFAA de no disparar contra la población”, contó.

El comunicador Marcelo Durán añadió que “como nunca el concepto ‘auto-convocado’ hizo énfasis en la ciudad”. Tal organización fue posible gracias a las redes sociales, como son los grupos de WhatsApp, explicó. “Lo interesante será ver en los siguientes meses, en las elecciones subnacionales, quiénes logran dar la talla a este desafío en Cochabamba”, finalizó.

FERNANDO SALAZAR

SOCIÓLOGO Y DOCENTE INVESTIGADOR UMSS

01 ¿Por qué la ciudadanía soportó 21 días de paro pese a los perjuicios?

Si bien no toda la ciudadanía salió a las calles, los movilizados tenían definido el rechazo a un nuevo mandato de Evo Morales y su entorno que buscaba imponer, a cualquier costo humano, el poder indefinido e implantar un modelo de dictadura dura sin respeto de los derechos constitucionales.

02 ¿Qué características especiales tuvo el conflicto en Cochabamba?

Resistencia es el término adecuado con el que se identifica la ciudadanía movilizada. Lograron el respaldo de la Policía en Cochabamba con un motín que se propagó a escala nacional. Resistencia que con el apoyo de la población se logró contener, pero con alto costo humano.

03 La falta de un líder como Camacho en Santa Cruz, ¿fue bueno o malo?

Los jóvenes se autoorganizaron en defensa de la ciudad frente a la masiva movilización violenta, como el intento de toma de los puntos de bloqueo y toma de la ciudad para imponer terror con ataques a las personas, saqueos a negocios y destrucción de viviendas de barrios de la ciudad.

04 ¿Qué se debe rescatar de esta experiencia para la ciudad?

En la coyuntura actual no es posible evaluar sobre qué rescatar o no repetir. El régimen constitucional es frágil, asediado por fuerzas políticas armadas y con recursos económicos saqueados del propio Estado. Ya no existe margen de retroceder o claudicar para el nuevo Gobierno.

3_me_2_henry_rico.jpg HENRY RICO ARCHIVO

HENRY RICO

POLITÓLOGO, ABOGADO Y EXALCALDE DE TOTORA

01 ¿Por qué la ciudadanía soportó 21 días de paro pese a los perjuicios?

Conforme fueron transcurriendo las horas, el ciudadano sentía que su voto estaba siendo desconocido una vez más, como ocurrió con el resultado del referendo del 21/02/2016, entonces, eso generó una reacción y caldeó los ánimos de los ciudadanos en general, sin importar la edad.

02 ¿Qué características especiales tuvo el conflicto en Cochabamba?

Destacar la aportación de los hijos de la democracia, de la juventud valiente que decidió salir a las calles. Ahora nos toca guardar nuestras “pititas” por si aparece un nuevo dictador disfrazado de demócrata que quiera vulnerar nuestros derechos, libertades y, de yapa, robarnos el voto.

03 La falta de un líder como Camacho en Santa Cruz, ¿fue bueno o malo?

El accionar de la juventud cochabambina, así como de los ciudadanos en general y la forma en que se organizaron para defender la democracia han sustituido la falta de liderazgo. Sin embargo, es preciso que esta nueva generación tenga el respaldo y guía de ciudadanos con experiencia.

04 ¿Qué se debe rescatar de esta experiencia para la ciudad?

Resaltar la activa participación y decisión ciudadana de todos los estratos sociales que se organizaron para defender la democracia y exigir el respeto a su voto. Lo que no se debe repetir son algunos actos de exacerbación. Se debe trabajar en todos los niveles y organizaciones de la sociedad.

3_me_3_marcelo_duran.jpg MARCELO DURÁN ARCHIVO

MARCELO DURÁN

COMUNICADOR SOCIAL ESPECIALISTAS EN RRSS

01 ¿Por qué la ciudadanía soportó 21 días de paro pese a los perjuicios?

Los indicios de fraude fueron un descontento que subió en las últimas semanas. La ciudadanía fue consciente del perjuicio inmediato, se sintió empoderada al momento que el paro no era fragmentado, sino que logró apoyo masivo, cohesión que terminó de convencer a los indecisos.

02 ¿Qué características especiales tuvo el conflicto en Cochabamba?

Cochabamba ha jugado en condiciones desiguales. Ha sido golpeada en todos sus frentes, pero la interesante combinación entre redes sociales y jóvenes ha sido el germen de la “resistencia”, que efectivamente han estado al frente de la contención. Cada quien encontró su espacio para resistir.

03 La falta de un líder como Camacho en Santa Cruz, ¿fue bueno o malo?

Puede que haya una percepción negativa sobre la ausencia de liderazgo, pero gracias a ello es que la misma gente ha encontrado esa vocación desde su espacio individual. Como nunca, el concepto autoconvocado ha hecho énfasis en la ciudad de sumar apoyo a una causa.

04 ¿Qué se debe rescatar de esta experiencia para la ciudad?

Esta experiencia ha logrado hacer territorial los grupos en WhatsApp, pasando de tener grupos con amigos a grupos con vecinos, con demandas comunes como seguridad; creo que esa es la gran hazaña. También hay que destacar el interés por el funcionamiento del Estado y sus niveles.

3_me_4_jeorge_komadina.jpg GEORGE KOMADINA ARCHIVO

GEORGE KOMADINA

SOCIÓLOGO, DOCENTE, ESCRITOR, INVESTIGADOR

01 ¿Por qué la ciudadanía soportó 21 días de paro pese a los perjuicios?

La gente salió a las calles para ejercer sus derechos políticos, indignada por el escandaloso fraude electoral y determinada, como nunca antes, a resistir los actos autoritarios del Gobierno del MAS. La indignación es una enorme fuerza política. Se perdió el miedo.

02 ¿Qué características especiales tuvo el conflicto en Cochabamba?

Fue una acción colectiva espontánea, pacífica y multiforme de resistencia o desobediencia civil. Bloqueo de calles, la fuerza de las “pititas”, el protagonismo de los jóvenes en términos físicos y discursivos, el motín de la Policía y la coordinación de las movilizaciones por redes.

03 La falta de un líder como Camacho en Santa Cruz, ¿fue bueno o malo?

La ausencia de un liderazgo cívico o político y la diversidad de organizaciones y plataformas en las movilizaciones fue la clave de su potencia y efectividad. Los ciudadanos se autoconvocaron a las calles, envolviendo sus acciones de legitimidad, más allá de todo cálculo político-partidario.

04 ¿Qué se debe rescatar de esta experiencia para la ciudad?

La lección: la democracia está basada en el ejercicio directo de los derechos ciudadanos y no sólo en los dispositivos institucionales. Las fracturas sociales y los costos humanos son enormes, pero se ha clausurado un ciclo político y se abre otro que deberá ser democrático y pluralista o no será nada.

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

23 DE OCTUBRE

Inicia el paro cívico

Tras los indicios de fraude en las elecciones del 20 de octubre, ciudadanos declararon paro cívico exigiendo respeto a su voto y una segunda vuelta. Sumaron a su pedido la renuncia de Evo Morales.

1 DE NOVIEMBRE

Resistencia en escena

En Cala Cala se conformó un grupo de más de un centenar de motoqueros denominados Resistencia Juvenil Cochala con el objetivo de “proteger la ciudad”. Fueron elogiados y criticados.

10 DE NOVIEMBRE

Renuncia Morales

El expresidente Evo Morales “acepta” ir a nuevas elecciones con otro TSE, pero ya era tarde. Tras sugerencias de renuncia, entre ellas de los jefes de la Policía y las FFAA, Morales anuncia su dimisión.

12 DE NOVIEMBRE

Se levanta el bloqueo

Después de 21 días de paro cívico acompañado de bloqueos de calles y avenidas, principalmente, en el centro y norte de la ciudad de Cochabamba se levantó el bloqueo.