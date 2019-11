Fsutcc exige la renuncia de Áñez: "Vamos a bloquear hasta que se vaya"

Jhonny Pardo, Dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Cochabamba (Fsutcc), informó hoy que, por determinación de las bases, se mantendrán los bloqueos como medida de presión para exigir la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez.

“Nuestro único pedido es que Áñez salga del palacio, se autoproclamó, nadie le puso en el cargo. Si la Asamblea pone a otra persona vamos a respetar. Vamos a bloquear hasta que se vaya”, aseguró Pardo.

Nombró a Áñez como la principal responsable de la crisis que vive el país. Al mismo tiempo indicó que los ciudadanos fueron quienes iniciaron los bloqueos por lo que ahora tienen que “aguantar y respetar”.

Pardo indicó que las bases rebasaron a los dirigentes y decidieron mantener las movilizaciones hasta lograr su objetivo.

“Las bases ya nos han rebasado, hemos planteado buscar una salida para la paz, pero la posición de las bases es muy diferente”, explicó.

Por su parte, Marcos Cleto Guzmán, miembro de los movimientos sociales aseguró que pese a ser “abandonados por los dirigentes, continuarán con su medida de presión”.

Diálogo

Al ser consultado sobre su predisposición para concretar una mesa de dialogo, Pardo explicó que nadie fue convocado. “Hasta el momento nadie nos ha llamado, no sabemos quién está convocando, no he recibido una llamada de nadie. Nadie nos ha dicho anda”, ratificó.

Propuesta para el uso de francotiradores

En la conferencia, Pardo señaló que el dirigente que propuso colocar francotiradores en casas para enfrentar a militares y policías en Sacaba, es un “peón de la derecha”.

“No necesitamos francotiradores. Estamos pacíficamente”, aseveró.