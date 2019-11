EMSA reporta 80 camiones llenos de basura; Alcaldía busca diálogo

El gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), Cristian Cuellar, informó hoy jueves que tienen cerca de 80 motorizados “que están completamente llenos de basura” sin descargar por el bloqueo que persiste en las vías de ingreso al botadero de K’ara K’ara.

En tanto, la Alcaldía busca instalar una mesa de diálogo con los pobladores de K’ara K’ara para evitar que la basura se siga acumulando en las calles .

“El Ejecutivo debe concretar toda la negociación con ellos, nosotros estamos a la espera para de una vez nosotros empezar a hacer nuestro trabajo”, manifestó Cuellar.

Ayer, el diálogo fracasó, los manifestantes resolvieron cerrar nuevamente el vertedero hasta que la Alcaldía cumpla su pliego petitorio de 22 puntos. Entre ellos, la aprobación de planimetrías de sus terrenos, la aprobación del presupuesto para obras en el reformulado del POA y la asignación de ítems para el centro de salud.

Cuellar explicó que actualmente los camiones se repliegan al parqueo de la empresa y se quedan en Chaquimayu. Cada carro tiene una capacidad promedio de 10 toneladas.

El dirigente del sindicato de trabajadores de EMSA, Gonzalo Aramayo, informó que no se está realizando el recojo de basura domiciliaria. “Sólo estamos haciendo un maquillaje al centro de la ciudad”, dijo.

Por tanto, pidió a la población que no saque sus desechos y residuos sólidos a las calles, ni a las esquinas para no generar contaminación y daño al medio ambiente.

Acotó que como trabajadores exigirán a las autoridades que les den un nuevo botadero. “Es momento de conseguir otro lugar para hacer la disposición final de la basura, caso contrario, siempre vamos a tener este problema”, advirtió.