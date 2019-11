Más de 100 oficialías del Sereci están cerradas por falta de sistema

Un centenar de oficialías del Servicio de Registro Civil (Sereci) en Cochabamba llevan un mes sin sistema debido a las quemas realizadas por grupos que reclamaron por el fraude en las elecciones nacionales. Ayer, se levantó el precinto a la oficina central y se espera volver a tener servicio pronto.

Una cinta amarilla de “prohibido pasar” fue retirada de las instalaciones donde funciona el Tribunal Departamental Electoral (TED) y el Sereci. El lugar está con basura y mobiliario apilado. La gente se aproxima a la puerta esperando que alguien informe sobre la reapertura, pero nadie da una respuesta.

Cochabamba tiene 100 oficialías en todo el departamento, sólo en Cercado son más de 40, pero ninguna está abierta. La mayoría dejó una nota en la puerta y números para que la gente se contacte en casos urgentes como defunciones.

Sólo la central realizaba un promedio de 200 trámites al día. Por lo que son miles de personas perjudicadas desde la noche del 22 de octubre, luego que una turba intentó quemar las oficinas.

Durante este tiempo, la explicación que se dio a las oficialías es que el precintado no permitía tener sistema, pero éste fue levantado ayer.

Desde la central informaron a las oficialías que primero se habilitará una cuenta momentánea para la inspectoría y que se centralizará todo en la oficina principal. Sin embargo, se espera que pronto pueda descentralizarse para que población del área rural realice sus trámites.

Los oficiales también se ven perjudicados debido a que ellos no cobran un sueldo mensual, si no que reciben aranceles de los trámites que hacen y este mes no hubo ninguno en Cochabamba.

LOS DERECHOS SE ESTÁN VULNERANDO

Los bebés nacidos en el último mes, las parejas que desean casarse o divorciarse, personas con familiares fallecidos son algunos de los afectados por la detención del sistema de registro civil. Todos ellos no pueden acceder a documentos esenciales para recibir otros servicios.

Los bebés no acceden a su certificado de nacimiento y de este modo se vulnera su derecho a la identidad, pues este documento es requisito para el carnet. También se suspendieron bodas y trámites de divorcio.

Los fallecimientos son situaciones de emergencia. Algunos oficiales están entregando certificados simples, fuera del sistema, para que los dolientes puedan tramitar el entierro en los cementerios, explicó un oficial de registros.