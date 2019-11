Semapa posterga auditoría técnica de planta por fallas en convocatoria

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) dejó sin efecto la contratación de una empresa que haga una auditoría técnica a la planta potabilizadora de agua de Cala Cala para que pueda determinar si las fallas que presenta ésta son por la construcción o el diseño.

La contratación de auditoría a la planta fue anulada desde la convocatoria, porque el Documento Base de Contrataciones (DBC) presentó una ambigüedad que confundió a los proponentes, por lo cual la nueva convocatoria se lanzará en enero de 2020, dijo el gerente de Semapa, Deybi Vidal.

“La unidad solicitante (auditoría técnica) solicitó la anulación del proceso de contratación porque los proponentes consultaron si podía presentarse un profesional independiente o una empresa consultora”, dijo Vidal.

Además, aclaró que no se puede volver a iniciar el proceso de contratación porque el plazo para hacer esta auditoría era de 45 días, por lo que ahora se pretende hacerlo en los primeros meses de la siguiente gestión.

El representante de la Empresa Misicuni en Semapa, Jorge Alvarado, fue el primero en observar las fallas. Por ello, anunció que hoy, en reunión del directorio de Semapa, pedirá una explicación de por qué se anuló la convocatoria.

“Técnicamente, esa planta no está funcionando como debería. No se ha construido como se debería. Falta un elemento importante, que es el sedimentador, y por eso los filtros se taponean rápidamente. La planta no está tratando la cantidad de agua que debería tratar”, dijo Alvarado.

Al respecto, el presidente del directorio de Semapa y secretario general de la Alcaldía de Cochabamba, Mario Olguín, señaló desconocer los motivos por los cuales se anuló la convocatoria para la contratación de una empresa que haga la auditoría a la planta.

Sin embargo, dijo que existe la probabilidad de abordar el tema hoy en la reunión de directorio. Además, informó que, durante los conflictos, los miembros del directorio no pudieron reunirse debido a la irregularidad con la que trabajaron los funcionarios.

La ampliación de la planta potabilizadora se la hizo en 2018, durante la gestión del ahora exgerente Gamal Serhan, con la intención de incrementar el agua tratada en Semapa, cuyo caudal llega desde la represa de Misicuni, para la distribución.

La capacidad óptima de la planta es de 600 litros por segundo, pero, por la falta de un cárcamo de reciclaje, actualmente trata entre 490 y 520 litros por segundo, y desecha 150. Por ello, el directorio de Semapa y los trabajadores del sindicato exigieron una investigación a la ampliación.

DATOS

La planta se entregó en junio de 2018. La planta de tratamiento en Semapa se entregó en junio de 2018 con la finalidad de dotar mil litros de agua tratada por segundo.

Semapa destina 500 mil bolivianos para auditoría.Según el Documento Base de Contrataciones, el precio referencial es de 500 mil bolivianos.

FALLAS EN LA PLANTA HACEN QUE SE DESECHEN 150 L/S

La falta de un cárcamo de reciclaje y una piscina de sedimentación hace que actualmente Semapa deseche 150 litros por segundo (l/s). Además, la falta de una piscina de sedimentación hace que los filtros se laven cada media hora, cuando lo normal es cada seis, explicaron algunos miembros del directorio.

La planta potabilizadora se amplió en 2018 con una inversión de 19 millones de bolivianos. La capacidad óptima de tratamiento es de 600 litros por segundo, sin embargo, actualmente trata entre 490 y 520.

El gerente de Semapa, Deybi Vidal, señaló que hasta fin de año se llegará a los 600 litros para comprobar la verdadera capacidad de la planta.