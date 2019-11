Envían a El Abra a expareja de mujer asesinada y hallada en un barril en Chapare

El 16 de noviembre, comunarios y policías encontraron el cadáver de Sirley Nila García Barrientos dentro de un barril de plástico abandonado en la zona de Paracti, en Chapare.

La Policía tiene la hipótesis de que fue víctima de un feminicidio y el principal sospechoso es Rodrigo V.R., quien tuvo una relación esporádica con ella. El hombre fue aprehendido en posesión del teléfono celular de la víctima, según una nota de Fundación Voces Libres.

Rodrigo fue sometido a una audiencia cautelar y el Juzgado de Instrucción Cautelar Penal 1 de Sacaba ordenó su detención preventiva en la cárcel El Abra. Pero, ahora que está en vigencia la Ley 1173, el juzgado dispuso que solo estará detenido por seis meses. En ese tiempo, no se logrará obtener una sentencia ejecutoriada y el imputado por feminicidio será liberado con medidas sustitutivas, denunció la abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.

La víctima tenía 38 años y se ganaba la vida vendiendo indumentaria, accesorios e implementos policiales. Su madre contó que ella ya se había independizado y vivía sola en un departamento de Cochabamba.

Shirley mantenía una relación íntima esporádica con Rodrigo V.R., de 27 años. El 1 de noviembre, cuando se enteró de que él tenía un noviazgo de tres años con Pamela R.M., de 28, la comerciante contactó a su rival vía Messenger y le escribió que estaba sorprendida al ver fotografías de Rodrigo en el perfil de ella, pues aseguró que estaba embarazada del mismo hombre y que él no podía negar a su hijo, según una nota de Fundación Voces Libres.

Pamela declaró que terminó su relación con Rodrigo, pero éste le juró que no tenía relaciones con Sirley, que no estaba encinta y que pagaría con su vida por haber mentido para causarle sufrimiento a Pamela. Esta última quería ver personalmente a Sirley, para constatar que no estaba embarazada, pero la comerciante se negaba a encontrarse con ellos y tampoco la hallaban en su tienda. Pamela le pidió a su novio que la contacte y que "la enamore", para convencerla de verse. Existen conversaciones de WhatsApp que lo comprueban.

La cita no se dio y, enojado, Rodrigo le envió mensajes a Sirley exigiéndole que se vean el 7 de noviembre pasado para hacer los análisis de sangre respectivos. Sin embargo, a Pamela le dijo vía WhatsApp que ya había contactado a un amigo, para que le ayude y que "Sirley se iba a arrepentir de haber nacido, pues, si tenía que pagar con su vida por haberse inventado un embarazo, así sería".

Sirley García desapareció desde entonces. Una cliente que le debía más de 27.000 bolivianos le escribió a su WhatsApp para decirle que tenía 10.000 para pagarle y que necesitaba más chalecos. Rodrigo V.R., que se había quedado con el celular de la víctima, le contestó simulando ser Sirley y le dijo que le enviaría un radiotaxi de confianza a la puerta del banco Unión, para que le entregue el dinero al chofer, según una nota de Fundación Voces Libres.

La fuerza antiviolencia ya había detectado que el teléfono de Sirley estaba funcionando y aguardó en la puerta del banco para verificar la transacción de la cliente.

Rodrigo estaba a pocos metros, esperando que la deudora se alejara para acercarse al taxista y recoger el sobre con el dinero. En ese momento, fue aprehendido en posesión del celular de Sirley. No se descarta la participación de un amigo de Rodrigo y de otra persona más en el feminicidio. Tres testigos vitales aportarán en la investigación.

En Cochabamba, del 1 de enero al 27 de noviembre de 2019, ocurrieron 21 feminicidios. La Llajta es el segundo departamento más violento de Bolivia hacia las mujeres. En el país ya se reportaron 104 feminicidios.