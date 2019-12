Comerciantes de la Feria Navideña protestan por desdoble

Más de 3 mil comerciantes de la Feria Navideña marcharon hoy desde la avenida 6 de Agosto hasta la plaza 14 de Septiembre exigiendo al Concejo Municipal de Cochabamba que deje de emitir resoluciones que permitan el asentamiento de vendedoras en otras vías públicas del centro de la ciudad.

"Estamos molestos porque en el Concejo hay algunas autoridades que están sacando resoluciones para autorizar ferias paralelas para vender juguetes en varios lugares. Esta marcha es pacífica y no es contra el alcalde suplente Iván Tellería porque él ha cumplido con los compromisos", indicó Edwin Llusco, representante del sector.

El dirigente sostuvo que se logró firmar un acuerdo de entendimiento con la directiva de la OTB Kanata, por lo que ya no existen más conflicto por la instalación de sitios.

Por su parte, el concejal Carlos Coca censuró que los gremiales salgan en marcha luego de la renuncia del exintendente municipal Antonio Ferrufino.

"Me extraña que el año pasado no hayan salido en marchas, dejaron vender a otros comerciantes en la final Ayacucho y Esteban Arce. Eso ya les afectaba, ahora reclaman cuando ya no está Ferrufino", observó.