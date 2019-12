Rectora y FUL se desentienden de violencia en visita de Pumari a UMSS

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) fue hace dos días escenario de violencia durante la visita del líder cívico Marco Pumari. Pese a conocerse amenazas de no dejarlo pasar, no se tomaron precauciones en la casa de estudios superiores, donde autoridades y representantes de los estudiantes aseguran que el acto era académico no político.

La rectora interina, Esther Pozo, dijo que en el momento de los enfrentamientos ella estaba en sesión de Consejo Universitario en la Facultad de Ciencias Agrícolas en Valle Hermoso. “Siento mucho que eso haya pasado y reprochamos la violencia. Lo sucedido es una muestra de que la universidad es plural y existen diferentes posturas políticas e ideológicas”, dijo.

Sin embargo, “lo del jueves no era un acto político porque (Pumari)estaba invitado a dar una conferencia en la Facultad de Tecnología”, añadió.

El ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Wilber Mejía, también dijo que sólo se invitó a Pumari para una charla de liderazgo y no así para un acto político.

“La universidad es una diversidad de personas, pero no porque pensamos diferente nos vamos a pelear, siempre ha sido un medio que acoge a todos y nunca debe tomar una postura política”, acotó.

Pozo dijo que el enfrentamiento es resultado de la “complicada situación” que vive actualmente el país.

En tanto, el decano de economía, Elmer Pérez, dijo que “la universidad se ha politizado” desde el momento en que el rector (Juan Ríos) manifestó públicamente su apoyo al MAS. “Por más que diga que fue a nivel personal, no puede dejar de lado que representa a la universidad”, afirmó.

La UMSS informó que tomará acciones legales.

CONSEJO NO TRATARÁ RENUNCIA DE RÍOS

La rectora interina de la UMSS, Esther Pozo, informó ayer que, en la sesión del jueves del Consejo Universitario, “no se trató ni se tratará la renuncia del Rector (Juan Ríos) porque no es su competencia”.

Pozo explicó que, si bien el Rector presentó su renuncia, la retiró y sacó vacaciones. “Por tanto, no existe tal renuncia y él volverá”, acotó.

Ríos sacó vacación desde el 18 de noviembre hasta el 13 de diciembre, motivo por el que se designó a María Esther Pozo al cargo de rectora interina.

Además, en el consejo se aprobó concluir las actividades académicas y administrativas el 13 de enero de 2020.