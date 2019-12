Mujer detenida con arma en la Defensoría del Pueblo niega que amenazó a Cox

Joselin P., detenida el jueves en puertas de la Defensoría del Pueblo por ser la supuesta dueña de una mochila con un arma de fuego, una granada de gas y petardos, negó pertenecer a la Resistencia Juvenil Cochala y ser propietaria de estos artículos.

Con estos argumentos, ella fue beneficiada con medidas sustitutivas y podrá defenderse en libertad.

Ella debe presentarse cada siete días a firmar en la Fiscalía y no acercarse a la Defensoría del Pueblo, informó el fiscal asignado al caso, Hugo Siles.

El delegado de la Defensoría, Nelson Cox, denunció el jueves que en puertas de su oficina la Policía detuvo a una mujer, presuntamente de la Resistencia Juvenil Cochala, en posesión de un arma de fuego.

La acusada dijo que trabaja con un empresa distribuidora de stevia y el jueves estaba esperando en el lugar y que alguien puso la mochila cerca de ella.

“La Policía me pidió abrir la mochila, yo dije que no la abriría porque no era mía y ellos la revisaron”, explicó.

La mujer indicó a la prensa que quería limpiar su nombre. “Yo no conozco al señor Cox, él nunca me ha hecho daño y no tengo nada en su contra, tampoco me dedico a la política”, manifestó.

INVESTIGAN A UNA SEGUNDA PERSONA

El fiscal Hugo Espinoza indicó que en la mochila se encontró el carnet de identidad de una tercera persona, por lo que la investigación se estaba ampliando para incluirla.