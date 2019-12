Elecciones de vocales: ALD elegirá hoy cuatro ternas y Demócratas anuncia rechazo de informe

Este martes por la tarde se realizará la presentación de la evaluación y un informe final sobre el proceso de selección de postulantes a vocales en pleno de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para luego elegir, por voto, a las cuatro ternas.

En tanto, asambleístas de Demócratas denunciaron favorecimiento y parcialidad en el proceso, por lo que anunciaron que rechazarán el informe final que debiera ser aprobado en esta sesión.

“El informe debe ser puesto en conocimiento en el pleno de la asamblea, y se debe aprobar. "Puede que el pleno no apruebe el informe, nosotros plantearemos que no podemos aprobar el informe de la comisión porque no dio señal de un proceso evaluación por mérito y con trasparencia”, anunció el legislador Mario Orellana.

La ALD debe aprobar cuatro ternas (12) de postulantes a vocales departamentales para ser remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y dar continuidad a la elección de las cuatro nuevas autoridades del Tribunal Electoral de Cochabamba.

Por su parte, el representante de la Comisión Primera la Asamblea Legislativa Departamental, Daniel Torres, aseguró que los 58 postulantes habilitados (4 de ellos correspondientes a indígenas originarios) fueron evaluados según el reglamento establecido y cumplen a cabalidad con los requisitos.

“La comisión ya agotó todo el procedimiento en la parte de evaluación de requisitos, revisión, méritos y entrevista, y ya tenemos el informe final, en este informe final tenemos resaltado los profesionales destacados de los 339 postulantes registrados”, agregó.

Torres dijo que participaron instituciones y veedores en el proceso de revisión y evaluación; por ello negó cualquier tipo de favorecimiento.

En tanto, el asambleísta Mario Orellana cuestionó el trabajo de la comisión y denunció la habilitación de postulantes que tienen un relación laboral y política con el MAS, por lo que deben ser excluidos ya que “su vinculación pone en peligro la transparencia del proceso”.