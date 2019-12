Juan Ríos del Prado: “No soy militante del MAS, pero mi apoyo público es al proceso”

Cuando habla de su sorpresiva renuncia al rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en plena crisis electoral, Juan Ríos del Prado cuenta que dejó sin efecto su salida porque varios sectores le pidieron que siga al frente de la institución, pese al hostigamiento que soportó por grupos que llegaron hasta su casa para pedirle que se vaya.

Ríos, que en la campaña apareció con el MAS y junto al presidente Evo Morales incluso ofreciendo un “ejército de universitarios”, asegura que no es militante del MAS, pero que sí apoya el proceso.

Además, rechaza que haya habido un fraude en los comicios del 20 de octubre que le daban la victoria al MAS y que desencadenó una crisis que derivó en la renuncia de Morales, luego de una auditoría de la OEA, que detectó irregularidades que se investigan en la justicia como sospecha de fraude electoral.

Ríos prevé terminar su gestión en noviembre de 2020. Pero, ahora tiene que enfrentar una imputación por pedir a un trabajador que se jubile.

- ¿Por qué puso a consideración su renuncia?

- Lo hice porque el 22 de octubre después que una manifestación nos obligaron a desalojar el rectorado, he sido víctima de amenaza, principalmente, en mi domicilio a tal punto que un día se aproximó gente en motocicleta. Y las amenazas por las redes. En los cabildos,por el hecho de haber apoyado una candidatura exigían que renuncie como si fuese un delito comulgar con una organización política o una personalidad que ha hecho historia. Yo, al jurar como rector, he jurado respetar la Constitución y el Estatuto Orgánico y en ningún caso he hipotecado mi ideología.

- ¿Tiene una corriente que se opone a su retorno?

- Indudablemente ese grupo no es el que ha votado por mí. Es probablemente gente que apoyó a Elmer Pérez con quien estoy seriamente enfrentando por la forma en la que administra la Facultad de Ciencias Económicas.

- ¿Cuál es su relación con el MAS después del fraude?

- Yo desafío a encontrar en esas 100 páginas de la OEA la palabra fraude, dicen serias irregularidades.

- ¿Entonces, luego, de esas irregularidades?

- Yo no soy militante del MAS. Mi aparición pública es de apoyo a un proceso, que ha revolucionado las estructuras económicas y sociales.

Mi mayor compromiso surgió cuando observé que los estudiantes que yo formó en el campo de la ingeniería química empiezan a tener mejores oportunidades de empleo en las industrias.

- ¿Cuáles son sus desafíos, viste más casual?

- Vuelvo de la misma forma. Fui rector en 2009 y 2011. Siempre he sido informal, porque pienso que la entrega no está en la forma de vestirse. Tenemos que enfrentar un tema, como asegurar a varios colegas que son extraordinarios, hemos avanzado con 250 docentes titularizados, llegamos a 600 y quedan 1.200.

- ¿Y el tema del déficit?

- Antes no era preocupación y ahora tal vez sí lo sea producto de la crisis. Esperemos que el ministro Parada comprenda.

FISCALÍA IMPUTA A RECTOR DE LA UMSS

La Fiscalía imputó al rector Juan Ríos del Prado por presunto incumplimiento a resoluciones y acciones de defensa por la denuncia que presentó Ángel Valenzuela, que fue invitado a jubilarse a los 65 años y luego despedido.

El fiscal Rodrigo Soria solicitó al respecto medidas cautelares como presentación y fianza. En tanto, el Rector manifestó que Valenzuela ocupó varios cargos para los que no estaba calificado, porque no culminó ninguna carrera.