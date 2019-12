En medio de denuncias, depuran a masistas de la elección para vocales del TED

En medio de denuncias y falta de acuerdo avanza a paso lento la elección de las ternas para vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED). La asambleísta Lizeth Beramendi informó esta mañana que se acordó que los postulantes que tienen relación con el Movimiento Al Socialismo (MAS) como militancia activa o comprobada no puedan formar parte de las listas, por lo que restan 45 aspirantes de los cuales se elegirá a las próximas autoridades electorales de Cochabamba.

Hasta anoche en la lista de 58 postulantes habilitados por la bancada mayoritaria del MAS, se encontraban al menos tres personas ligadas al partido de Evo Morales y otras tres que formaron parte de las elecciones de octubre, además de otros con antecedentes penales.

Tito Moya Rodríguez fue habilitado identificado como Indígena-Originario-Campesino a pesar de haber sido alcalde de Punata el 2007 y parte de las listas del MAS, también fue habilitado Leocadio Mamani Calizaya exasambleista del Movimiento Al Socialismo, en la anterior gestión y Eberht Vargas Daza jefe de campaña del mismo partido, según denunció el asambleísta de Demócratas, Eduardo Sarmiento.

Además figuraban tres personas que habían formado parte del Tribunal Electoral Departamental en la administración de las elecciones generales de 2019, a pesar de que la normativa de requisitos impide su postulación.

El asambleísta del MAS, Daniel Torres, se limitó a decir esta mañana que los postulantes habilitados habían presentado declaraciones juradas de "no militancia". Torres denunció que anoche los legisladores oficialistas sufrieron "malos tratos" por la presencia de grupos de ciudadanos que vigilaban la sesión. "Anoche bajo presión para que no sean humillados mis compañeros del MAS hemos aceptado que las personas que han sido militantes, que han sido alcaldes, nos hemos comprometido que no van a ir a la elección", minimizó.

Torres no admitió que los postulantes sean afines al MAS y dijo que solo se tratan de denuncias.

Así se llevaba adelante la sesión anoche:

La sesión que inició anoche se extendió hata las 4:00, en medio de varios cuartos intermedios debido a la imposibilidad de llegar a un consenso. Tras el acuerdo, Beramendi dijo que hoy la bancada minoritaria y control social revisarán la lista de los 45 aspitantes. "Se deberá elegir los mejores puntajes para garantizar que se remitan las ternas con los mejores representantes de Cochabamba", declaró Beramendi.

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) tiene hasta las 18:00 para remitir las cuatro ternas

Mire la conferencia del legislador, Daniel Torres, del MAS:

Denuncias Chuquisaca

La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca aprobó ayer las ternas de postulantes a vocales del TED en medio de una accidentada sesión y amagues de pelea según reportó Correo del Sur.

En redes sociales circularon nombres de postulantes supuestamente vinculados al MAS. Ximena Camacho Goyzueta, quien en planillas del Órgano Judicial figura como asesora legal. Asimismo, la Juventud Democrática de Charcas denunció que se eligieron a afines al MAS y convocaron a la movilización.