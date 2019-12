Elmer Pérez: “El Rector se metió solito en un problema y ahora araña el cargo”

Sorprendido. Así reaccionó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Elmer Pérez, ayer después de que el rector Juan Ríos lo relacionara con el sector que se resiste a su retorno, luego de que enviara su renuncia al Consejo Universitario durante la crisis electoral por las amenazas que recibió por haber apoyado al Movimiento al Socialismo (MAS) y a Evo Morales.

Pérez dijo que lo “tiene sin cuidado” la afinidad del Rector con el proceso del MAS y remarcó que Ríos “se metió solito en un problema renunciando y retirando su renuncia”.

Añadió que el Rector, además de no compartir su forma de administra la facultad, ha tomado revancha en su contra, porque también fue candidato al rectorado hace tres años. Lamentó que Ríos haya cerrado “abusivamente” la UMSS durante el conflicto para “evitar que un ejército de universitarios salga a protestar” contra el MAS.

—¿El Rector tiene un conflicto con usted por cómo lleva la facultad?

—Así como él no comparte mi manera de administrar la facultad, yo tampoco comparto la manera en la que él administra la universidad.

Tengo conocimiento que renunció y no conozco a nadie que le haya pedido volver. El que renuncia lo hace después de meditar. No puede ser que aparezca diciendo que le han presionado; ha renunciado voluntariamente, nadie lo ha presionado. Lo que sé es que dos cabildos han pedido su renuncia, porque es de conocimiento público que se ha prestado para apoyar al candidato del MAS y celebró un triunfo que se hizo con un fraude.

—¿Por qué lo menciona?

—No entiendo por qué me involucra. Él solito se metió en un problema renunciando y retirando su renuncia de forma vergonzosa.

—¿Por qué no comparte su forma de administrar?

—A mí me tiene sin cuidado su afinidad política, aunque aquí en la universidad todo el mundo conoce que ha pasado de un partido a otro. Si es resistido, es resistido por estudiantes, docentes y administrativos.

—¿Esta afinidad del Rector con el proceso del MAS pone en riesgo a la U?

—Es de conocimiento público que Juan Ríos y Elmer Pérez se enfrentaron en una elección y más allá de eso deberíamos dedicarnos a hacer academia, pero producto de una revancha es que él empezó a bloquear los trámites de la facultad. Tanto así que ha bloqueado la posibilidad de que tengamos directores de carrera. También ha destituido a cinco coordinadores, a cuatro jefes. Hace 10 días ha destituido a la secretaria administrativa.

Es inaudito que por un problema político que él puede tener conmigo intente estrangular a una facultad, que es la más grande, con 20 mil estudiantes.