A tres años de denuncia, fijan fecha para el juicio por el hospital del niño

A tres años de la denuncia que presentó la Alcaldía en contra del exalcalde Gonzalo “Chaly” Terceros por los problemas en la construcción del hospital del niño, el Tribunal de Sentencia No. 1 volvió a fijar fecha para el juicio oral en contra el exmunícipe y otros para el próximo 21 de enero.

En un inicio el juicio estaba previsto para julio y luego noviembre, pero se suspendió. El Tribunal prevé reinstalar la audiencia en enero, informó la secretaria Jurídica de la Alcaldía, Rocío Peñaranda.

El exalcalde y cinco personas más están procesados por incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Los problemas en la construcción dejaron a la ciudad, desde 2007, sin un hospital del niño. Esta carencia ha provocado que los pacientes continúen siendo atendidos en instalaciones del materno infantil, que se construyó con la Cooperación Japonesa.

Las obras del hospital del niño comenzaron en 2007 con una inversión de 6 millones de bolivianos y se paralizaron en 2011 por indicios de daño estructural en sus bloques A y B. El informe técnico de la consultora Conan, en 2015, estableció que el helipuerto “no cumple con los requisitos mínimos”. Entonces, concluyó que debe ser demolido para poder analizar alguna alternativa para refuncionalizar la estructura por las deformaciones detectadas, debido a que en el bloque A, por ejemplo, no se consideraba la construcción del helipuerto.

Varios concejales observaron, a partir de informes técnicos, que los dos bloques en construcción tienen una separación de ocho y diez centímetros en las juntas de dilatación en el lado A (médico) y el B (administrativo).

Prescripción

El exalcalde “Chaly” Terceros expresó que “el juicio debía comenzar hace un año, pero lo andan postergando permanentemente, por tanto, ya ha prescrito”.

Por ello, anunció que ni bien se reinstale la audiencia pedirá la “prescripción”.

Explicó que la Fiscalía sólo presentó acusación en su contra por incumplimiento de deberes y no por los demás delitos como incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado.

Dijo que la Fiscalía argumenta que en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) presidió la licitación, que se hizo sin contar con los planos de construcción.

El exalcalde Terceros a expuso: “En mi caso yo no he sido responsable de ese proceso de licitación, yo había delegado esa función al Oficial Mayor Técnico y fue él quien llevó adelante ese proceso, pero extrañamente me pusieron a mí, como si yo hubiera sido la autoridad responsable de ese proceso”. La obra fue paralizada en la gestión del alcalde Edwin Castellanos, (MAS), en 2011.

“Yo no conduje el proceso, con seguridad que me van a liberar en la primera audiencia”, Terceros.

ALCALDÍA DEBE CONCLUIR PROCESOS

El concejal Edwin Jiménez (Único) lamentó que en nueve años no se haya tomado una definición sobre el hospital.

El legislador explicó que si bien ahora la Gobernación es la responsable de los hospitales de tercer nivel, corresponde que la Alcaldía concluya con las acciones legales, porque fue la que firmó el contrato.

Dijo que la empresa que debía hacer la obra fina se marchó, porque no le dieron los planos.

La obra fue adjudicada en 2007 a la empresa Villagomez-Consval para la construcción de dos bloques de cuatro plantas y un helipuerto. La entrega estaba prevista en 210 días calendario.