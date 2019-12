Contraloría procesa a concejales por no fiscalizar planta de asfalto

A un año de la entrega de la planta de asfalto móvil en Quillacollo, la Contraloría General del Estado denunció en la Fiscalía a los concejales por incumplimiento de deberes, debido a que no fiscalizaron la compra de maquinaria.

“Ha hecho llegar una nota informando que se ha concluido con los informes de auditoría. En función de aquello había iniciado una denuncia y pedía que el Concejo se constituya en querellante”, indicó el presidente del Concejo Municipal, René Fernández .

Sostuvo que en los próximos días se apersonará a la Contraloría para obtener el informe que dio lugar a una investigación contra los concejales que aprobaron la compra de la maquinaria que no estaba prevista en el POA 2018 tras que estallara la crisis por denuncias de presunta corrupción contra el exalcalde Eduardo Mérida.

Entre los implicados están el exalcalde Zacarías Jayta (FPV y aliado del MAS), que sucedió a Mérida, y sus secretarios de Finanzas, Florens Amado, y de Planificación, Amílcar Valdivia.

Segunda investigación

Éste es el segundo proceso penal que indaga las irregularidades en la fallida adquisición de equipos de asfalto por 11,6 millones de bolivianos.

En julio, el Ministerio Público comenzó a investigar la compra por el presunto de cobro de sobornos a empresarios por el caso audios de corrupción.

Fernández recordó que cuestionó la adquisición y cuenta con los descargos.

La planta fue entregada el 28 de diciembre de 2018 en medio de denuncias de direccionamiento, modificación del Documento Base de Contratación (DBC), sobreprecio y desvío de recursos destinados a obras en los barrios, debido a que no estaba presupuestado en el POA 2018.

El concejal Antonio Montaño rescindió el contrato con la empresa Vezla, cuando ocupaba el cargo de alcalde suplente. “Lo he resuelto porque hubo incumplimiento y he procedido a la ejecución de su boleta de garantía”, informó.

El legislador señaló que detectaron que el informe de la comisión que recibió la maquinaria decía que se había entregado todos los equipos, pero la Dirección Jurídica, con un notario, verificó que el diluidor y otras piezas llegaron después.

“Nos llamó la atención que el contrato decía que tenía que estar funcionando ya a los 15 días. Esto tampoco se cumplió”, dijo.

En junio, Vezla presentó un amparo constitucional para paralizar la devolución. El recurso fue rechazado y se aguarda una la apelación del Tribunal Constitucional.

“Particularmente me voy a someter, hemos aprobado la compra en una sesión. Creo que todos debemos someternos y asumir nuestra responsabilidad”, declaró Montaño.

Dijo que los técnicos y la presión de algunos dirigentes de Control Social les hicieron incurrir en “errores”.

El secretario general de la Alcaldía, José Terán, dijo que se emitió un instructivo para que la empresa retire la maquinaria.

“Ya no estamos en reguardo de los equipos, ya los hemos devuelto. Asimismo, se están regresando las facturas. No se canceló”, precisó.

Antes, el representante de la empresa Vezla rechazó que hubiera malos manejos y dijo que se presentó a una licitación. Según antecedentes, la compra fue aprobada en la gestión del alcalde suplente Zacarías Jayta por los concejales Willy López, Antonio Montaño, Plácido Molina, Héctor Montaño, Víctor Osinaga, Juany Veizga, Aydee Mamani y Roberto Vargas.

APUNTE

El Alcalde dice que no hay ningún daño

El alcalde suplente de Quillacollo, Héctor Montaño, sostuvo que aún no fue notificado con la resolución de la Contraloría General del Estado y declaró que no incumplió deberes porque no hay daño económico.

“Estamos dispuestos a enviar la documentación que nos requieran. No sólo no se ha pagado un solo centavo; al contrario, ganamos al ejecutar la boleta de garantía”, puntualizó.

El secretario general, José Terán, afirmó que se procesará administrativa y penalmente a los funcionarios involucrados en la fallida adquisición de acuerdo al informe de la Contraloría.

SEPA MÁS

Empresa pedía cobrar Bs 3 millones en 2018

Vezla envió una factura a la Alcaldía el primer semestre para que se le cancele una parte de los Bs 11,6 millones.

Control Social pidió reconsiderar compra

El 21 de enero, dirigentes de los 10 distritos solicitaron con nota a los concejales revisar la adquisición por falta de transparencia en el proceso.

Testigos dicen que se cobró coimas

En la investigación del caso audios, varios testigos apuntan a que se pagaron sobornos.