Feminicidio: Selena vivió dos años de violencia y celos

“Quiero escaparme donde sea. No sé dónde ir. Llevame a Kami. Ya no quiero que me golpee más”, fue el pedido de ayuda que Selena Caballero Rodríguez (23) hizo el pasado 16 de diciembre, cansada de los golpes y maltratos de su concubino, pero este clamor no fue escuchado.

Su hermano, Marco Antonio Caballero, contó que Selena ocultó los malos tratos y la violencia a la que la expuso Tito C. C. durante más de dos años, pero que recién empezó a contar lo que sucedía.

“Le dijimos que lo denuncie, pero ella siempre decía que su marido era muy peligroso”, contó con la voz entrecortada el hermano.

Los últimos días antes de su muerte, Selena tenía una herida en la nariz, provocada por un golpe certero.

“Desde que era pequeña le decíamos la Loquilla porque siempre andaba riendo y haciendo bromas. Para mí, todavía era una niña; lo que me reconforta es que ahora podrá descansar en paz y ser feliz de verdad”, señaló entre lágrimas una de las vecinas.

La abogada de la familia, Jhanet Vargas, explicó que el concubino agredió a su pareja con un palo. “No hay una parte de su cuerpo que no haya sido flagelado. El grado de agresividad del acusado es realmente preocupante”, dijo.

Mientras la audiencia de medidas cautelares se desarrollaba en la Sala Penal 1 de Quillacollo, familiares y amigos llegaron con el cuerpo de Selena para protestar y pedir la sanción más drástica para el autor del primer feminicidio del año.

La fiscal de materia, Aleida Mérida, informó que, por elementos e informes presentados por la Fiscalía y la Policía, se logró la detención preventiva del agresor en el penal de El Abra por seis meses, tiempo en el que el Ministerio Público debe culminar la investigación.

CAPTURAN A OTRO FEMINICIDA

La Policía capturó el jueves por la noche a Iván C. C., un albañil de 38 años, acusado de un feminicidio cometido el pasado miércoles en Desaguadero. La víctima es una joven de 26 años.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Marco Pérez, informó que el acusado fue detenido cuando buscaba pasar a Perú.

Tras la audiencia cautelar en el juzgado Tercero Anticorrupción, se determinó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

La causa de la muerte de la víctima fue por taponamiento cardiaco, laceración cardiaca y traumatismo torácico abierto.