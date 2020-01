El Parque de la Familia pierde más de Bs 2 mil cada día sin su atractivo

El Parque de la Familia pierde más de 2 mil bolivianos a diario sin su principal atractivo, que es la fuente interactiva que intercala chorros de agua. Actualmente, visitan el lugar menos de 50 personas por día.

El jefe de la Unidad de Administración de Parques Recreacionales de la Alcaldía, Mauricio Achacollo, indicó que a raíz del problema de suspensión del atractivo —porque presuntamente los tres trabajadores que operaban las fuentes borraron los programas informáticos luego de ser despedidos— la afluencia de visitantes bajó más de 50 por ciento.

“Antes de ingresar al lugar se les explica a los visitantes que no contamos con este atractivo (la principal fuente). Algunos se quedan y otros deciden irse”, explicó.

El ingreso al parque todavía cuesta 8 bolivianos. Achacollo señaló que cuatro de las cinco fuentes del lugar funcionan con normalidad, por eso no se hizo disminuyó el precio. El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), Omar Zubieta, dijo que cuando el parque contaba con este atractivo más de 200 personas visitaban el parque y esa cifra se superaba sobre todo en época de vacaciones. Ahora ingresan hasta 20 y 30 personas por día. “Estamos perdiendo buenos ingresos económicos sin lo más llamativo del lugar”, acotó.

El show de aguas danzantes se suspendió en julio luego de que los operadores de las fuentes —que desde 2015 fueron capacitados por Ghesa— fueron despedidos. Después, el área legal de Emavra informó que se inició un proceso contra los tres extrabajadores por daño y destrucción de bienes del Estado.

La Alcaldía prometió que en 15 días la fuente comenzaría a funcionar, pero no fue así porque el problema continúa. Achacollo indicó que todavía no existe fecha de solución y ya cuentan con personal capacitado para su funcionamiento. “De momento, no podemos realizar ninguna manipulación a estos aparatos hasta que se realice un perito en informática haga una revisión a las computadoras y confirme el sabotaje”, indicó.

Agregó que, una vez que termine este proceso, la empresa Ghesa realizará un mantenimiento que no será mayor a cinco días.

SEPA MÁS

Denuncias

El abogado de los despedidos, Dante Reyes, manifestó que el personal entregó a Emavra la fuente principal operando con presencia de un notario.

Asimismo, explicó que los extrabajadores sólo pedían la restitución de su salario, porque lo bajaron de Bs 6 mil por ocho horas a 4 mil por medio tiempo, por ello iniciaron un proceso laboral contra Emavra para el pago de beneficios sociales.

Reyes adelantó que realizarán otros procesos penales contra la Alcaldía porque más de 800 trabajadores no reciben sueldo del mes de enero. “Nos damos cuenta de que hay hechos de corrupción dentro de la institución pública. Contamos con las pruebas suficientes para estos procesos”, agregó.