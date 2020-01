Concejo pide acta de socialización para aprobar cambio de ruta

El Consejo Superior de la División Profesional aprobará sí o sí en esta jornada la convocatoria y el reglamento de los... Ver más Apelarán al artículo 23 del estatuto de la FBF para dar legalidad a reunión

El golondrineo alrededor del volante Fernando Saucedo aún no terminó. Los clubes Wilstermann y Always Ready ahora son... Ver más Saucedo aún no definió si se queda

El vicepresidente de Municipal Vinto Atlético Palmaflor, Julio César Mollo, aseguró ayer que el entrenador Humberto... Ver más Dirigencia de Vinto Palmaflor anuncia que Viviani se queda