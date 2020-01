Empresa incumplió cinco cláusulas de contrato en la venta de planta de asfalto

La Alcaldía de Quillacollo rescindió el contrato de compra de la planta de asfalto por 11,6 millones de bolivianos, porque la empresa Vezla no cumplió al menos cinco de 35 cláusulas del documento, según exasesores.

Este hecho también generó responsabilidad penal y administrativa en alcaldes suplentes y concejales.

“La empresa debía hacer funcionar la maquinaria 15 días después de la entrega. Esto no fue así. Segundo, faltaban equipos complementarios y los que habían no se encontraban en condiciones”, sostuvo un exfuncionario que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Agregó que el documento presentaba indicios de haber sido elaborado para beneficiar a una empresa.

El concejal Antonio Montaño (FPV) sostuvo que anuló el contrato en abril de 2019, cuando desempeñaba funciones como alcalde suplente. Lo hizo luego de conocer un informe de la Dirección Jurídica con observaciones técnicas y legales.

El contrato fue firmado el 19 de diciembre de 2018 por el exalcalde Zacarías Jayta, quien permanece encarcelado en el penal de San Sebastián por presuntos vínculos con una red de corrupción que cobraba coimas a empresas por la adjudicación de obras y cuoteo de cargos.

Los concejales deben analizar la nota enviada por la Contraloría hoy. Luego se constituirán parte querellante ante la Fiscalía, dijo el presidente del Concejo, René Fernández.

La Fiscalía aún no notificó a seis legisladores para declarar por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.