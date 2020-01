Tunari aduce tener Bs 800 MM en boletas de garantía que dio al Estado

La Asociación Accidental Tunari, conformada por la española Joca y la suiza Molinari, aduce tener más de 800 millones de bolivianos en boletas de garantía. Además, esperan el desembolso de cuatro planillas para ingresar suministros al país que son parte del proyecto del tranvía metropolitano. Proyecto que cuesta 447,7 millones de dólares al Estado, explicaron los ejecutivos de la empresa, Domingo García y Pauli Ponzetta.

Luego de varios cuestionamientos por la solvencia de las empresas de la Asociación, los ejecutivos explicaron que tienen 800 millones de bolivianos en boletas de garantía. Las mismas se presentaron en diferentes momentos al Ministerio de Obras Públicas, indicaron.

Además, tienen 1,2 millones de bolivianos de riesgo. Monto con el que pagaron a trabajadores, pero aún no recibieron el desembolso. “Son las subcontratadas que no tienen al día a sus trabajadores, no todas, pero sí algunas”, agregó García.

Los ejecutivos explicaron que para la recuperación de estos recursos y la importación de los suministros, esperan el desembolso de cuatro planillas. La 25 corresponde a septiembre y es por un monto de 62,4 millones de bolivianos, indica un comunicado que presentó Tunari. La planilla 26 es de octubre por 235 millones, “con factura y aval”. En tanto, la planilla 27 es de noviembre por un costo de 35,8 millones de bolivianos.

Finalmente, la 28 corresponde a diciembre por 14,5 millones, agrega el comunicado.

La planilla 26 es notoriamente más elevada que el resto. Según los empresarios es para que ingresen los suministros que incluyen: elementos de señalización, trenes, entre otros, que se fabricaron en el exterior. “Se debe pagar a las empresas, el transporte e ingreso al país y otros”, precisó Ponzetta.

En una entrevista con Los Tiempos, la semana pasada, el viceministro de Transporte, Yamil Zabala, señaló que se espera un informe legal sobre la boleta de garantía de la empresa. Con este documento se procedería al desembolso del monto requerido.

Según García, la boleta de garantía que presentaron es por 235 millones y es dada por Alianza. Ponzeta agregó que, de esos 180 millones de bolivianos que están pidiendo para las importaciones, el 45 por ciento retornará al Estado por los aranceles.

Mientras tanto, hay cuatro trenes que continúan en el puerto de Chile sin que se puedan traer al país. Además de la señalización en una empresa europea y otros suministros adicionales.

Zonas inundadas

Respecto a la denuncia que hicieron vecinos sobre vías del tren anegadas, los empresarios dijeron que trabajarán en el desagüe. “Pedirles paciencia, porque ahora estamos en fase de obra, pero haremos los desagües”, aseveró García.

Agregaron que el diseño de este sector fue consensuado con la mayoría de los vecinos. Por eso se hizo con altura y no a nivel.

LÍNEA AMARILLA SE DEFINE MAÑANA

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dijo en una entrevista a Los Tiempos la semana pasada que mañana se presentarán cinco propuestas para resolver el trazo de la línea amarilla. La entidad estatal, la empresa constructora, entes colegiados, vecinos y otros serán parte de un foro en el cual ése será el principal tema a tratar.

Por su parte, la Asociación Accidental Tunari dijo que ya cuentan con un acta que acepta la línea amarilla por la avenida Ramón Rivero. Si este trazo se ratifica, “haremos los frentes de trabajo que sean necesarios para ponernos a ejecutar las obras y terminar en unos ocho meses, dentro del plazo”, manifestó García.