Madres universitarias anuncian plantón por cierre de guardería

Alrededor de 50 madres que estudian en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realizarán el lunes un plantón en la puerta principal de la casa superior exigiendo la reapertura de la guardería que lleva cerrada más de un mes.

“La Federación Universitaria Local no paga sueldo al personal que cuida a nuestros hijos porque supuestamente no hay presupuesto. No es posible que no haya fondos si los estudiantes aportamos para que puedan cumplir con esta obligación”, señaló una madre afectada, Nataly Quiroga.

Aseveró que se enviaron notas a los representantes de la FUL para buscar una solución al conflicto sin éxito.

“La encargada nos intenta amedrentar y está amenazando al personal que reclama. Nosotras necesitamos que funcione la guardería para poder dejar allí a nuestros niños las horas que estamos en clases. Nos han perjudicado en los cursos de verano. Esto no puede continuar así”, subrayó.

Quiroga mencionó que, en una ocasión, los dirigentes de la FUL indicaron que aguardan el desembolso de recursos económicos del nivel central para pagar la deuda de sueldos.

“No pueden privarnos de un servicio que se consiguió con movilizaciones en las calles”, concluyó.