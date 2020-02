Quitan un chillijchi centenario de la Atahuallpa

El árbol de chillijchi más antiguo de la zona norte de la ciudad de Cochabamba, de 103 años de vida, ubicado en la calle Elena Rendón casi Circunvalación y Atahuallpa, fue retirado ayer por la Dirección de Medio Ambiente y Obras Públicas, porque cumplió su ciclo de vida.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, manifestó que el chillijchi fue retirado porque adquirió una enfermedad que deterioró su tronco, pero además porque estaba seco y representaba un riesgo para la vida y las edificaciones cercanas.

“Ya concluyó su ciclo y es una especie grande. Cumple su ciclo, no llega a 50 años y no tenía un espacio adecuado para crecer, porque la acera y el asfalto lo limitaron. No tuvo la posibilidad de desarrollarse”, explicó Gutiérrez.

La extracción del árbol comenzó ayer y concluirá este martes con el retiro de sus raíces enormes con apoyo de maquinaria pesada.

El siguiente paso es restituirlo, pero con un árbol de porte mediano, como establece la Ley del Arbolado, porque el espacio es reducido para colocar un árbol similar. Sin embargo, el compromiso con los vecinos es plantar cinco chillijchis en el área verde más cercana a este lugar. En ese sitio también se colocará la plaqueta conmemorativa de sus 103 años, que la Alcaldía colocó para realzar la antigüedad de este árbol centenario.

El director de Medio Ambiente dijo que tienen 250 solicitudes para retirar árboles secos en el municipio. Sin embargo, ni Emavra ni la Dirección de Medio Ambiente tienen recursos, porque los vecinos destinan los recursos de sus OTB a obras como alumbrado y asfalto. Instó a que también presupuesten fondos para esto.