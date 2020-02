Iván Tellería: “Veo cerca el cierre de mi gestión, nunca me creí dueño de la silla edil”

Tras 14 meses de gestión, como el segundo alcalde suplente de la crisis municipal, Iván Tellería Arévalo, está listo para cerrar su gestión de darse el retorno de José María Leyes (Demócrata), quien fue apartado de la silla edil en 2018 por denuncias de corrupción.

Tellería es el alcalde suplente desde el 6 de diciembre de 2018, una semana después de que Leyes fuera recluido en San Antonio y de la salida de la primera alcaldesa suplente Karen Suárez.

Desde que se empezó hablar de la liberación del Alcalde electo, Tellería no dudó en recordar que su cargo es temporal. Sin embargo, Leyes aún tiene una audiencia de cesación de la detención domiciliaria y una suspensión de 90 días del Concejo Municipal.

A partir del anuncio del probable retorno de Leyes muchos funcionarios trabajan a medias, indiferentes y ya ni siquiera saludan.

¿Qué balance hace de su gestión al frente del municipio?

Son 14 meses, desde diciembre de 2018 hasta ahora. Fue bastante complicado, sobre todo, los primeros tres meses.

Lo primero que hicimos fue darle estabilidad al municipio, que estaba muy cuestionado. Cada día tenía como 10 notas de la Contraloría pidiendo informes. Pero, dimos continuidad a los proyectos. No hicimos “masacre blanca” y sólo cambiamos a los secretarios para trabajar con personal de confianza.

¿Qué logros cree que tuvo durante este tiempo?

Fue un año muy difícil. El máximo logro creo que fue el darle estabilidad al municipio. También hicimos las mejoras en el Cristo de la Concordia, el parque Ollantay, fortalecimos EMSA (Empresa Municipal de Aseo) con equipamiento, logramos abrir el mercado Santa Bárbara (después de más de 10 años), estamos a punto de licitar la construcción del mercado Coraca, concluimos varias escuelas y el hospital del Norte, ahora, estamos trabajando para equiparlo, pero no es fácil.

¿Aún se ve como Alcalde o puede dejar la silla edil?

Veo que está muy cerca el cierre de mi gestión, soy consciente que en cualquier momento habrá cambios, nunca me creí dueño de la silla edil.

Fui elegido como concejal y debo volver a la silla del Concejo. Sabía desde el momento en que asumí el cargo que una vez solucionado todos los temas legales por el Alcalde electo yo debo volver a donde me eligieron. Los cochabambinos eligieron a José María Leyes como Alcalde, yo sólo lo vine a suplir por situaciones legales y traté de hacer lo mejor.

¿Qué aspectos negativos puede señalar de su gestión?

Algo que ha manchado mi gestión ha sido el desborde de los comerciantes, cuando han empezado a construir casetas de dos pisos, pero ya estamos tomando acciones legales para no tener juicios más adelante.

También me ha tocado vivir momentos muy difíciles que han puesto en riesgo mi vida y la de mi familia, cuando han ido a planfletear y reventar cohetes a mi casa.

Me han tenido como rehén en K’ara K’ara cuando retuvieron a nueve soldados. Han intentado extorsionarme por WhatsApp y otras redes sociales, pero no les hice caso porque nunca han podido mostrar pruebas sobre sus amenazas.

¿Qué opina del caso de Mochilas contra el alcalde Leyes?

Siempre he sido claro con este tema: La justicia debe determinar qué ha pasado. Nosotros nunca hemos negado ninguna información a la Contraloría ni a Transparencia ni a la Procuraduría, porque es obligación de la autoridad que esté acá, cuando hay un supuesto daño económico al municipio ser parte querellante.

Al no haber cumplido sus propuestas electorales, ¿cree que los Demócratas defraudaron a los cochabambinos?

Es muy complicado que yo califique nuestra gestión, porque hemos sido embestidos por varias denuncias.

Muchos proyectos se han caído, porque no hubo consenso con los sectores involucrados. Para el cambio de redes de agua y alcantarillado tiene que haber voluntad de la población, porque tendríamos que partir varias calles y eso molesta a la gente y a los comerciantes.

¿Detectó algún grupo de funcionarios que intentó perjudicar su gestión?

Es difícil poder detectar esos grupos. Yo vine a trabajar en una estructura que ya estaba armada. Los temas internos o de rivalidades por banderas políticas generan perjuicios para Cochabamba. El servidor municipal debe trabajar por Cochabamba antes que por un partido político o por una persona.

¿Qué mensaje le da a los cochabambinos?

Sólo digo gracias por el apoyo y respaldo que tuve. Intenté reunirme con todos los sectores, sin discriminar a nadie.

¿Piensa postularse en las próximas elecciones subnacionales 2020?

No, no estoy pensando en eso por el momento. Primero, quiero cumplir mi gestión como concejal de Cochabamba porque fui electo para eso.

DATOS

Tellería está como Alcalde desde 2018. El Alcalde suplente asumió el cargo el 6 de diciembre de 2018, una semana después de la detención de Leyes en el penal de San Antonio.

Permitió la elevación de casetas de dos niveles. Durante su gestión los comerciantes de La Cancha construyeron más de 10.000 casetas de dos niveles. Ahora pretenden legalizarlas modificando la ley.