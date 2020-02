Ministerio, privados y sectores buscarán alternativas para línea amarilla del tranvía

Un teleférico, un subterráneo y hasta la construcción de un túnel por el cerro San Pedro, son algunas de las alternativas que el comité técnico presentará esta tarde a las 15:00 para plantear opciones a la línea amarilla del tranvía ante el creciente rechazo para que este tramo no pasé por el río Rocha.

El comité está conformado por instituciones públicas y privadas. La reunión será en la Federación de Empresarios Privados y contará con la participación del ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

El comité técnico cuenta con la participación del Comité Cívico de Cochabamba, la Federación de Empresarios Privados, el Colegio de Ingenieros Civiles, La Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme), representantes de la OTB Uyuni y la asambleísta Lizet Beramendi.

"Tenemos tres alternativas que tienen que ser analizadas. Hay estudios que señalan que por el río Rocha no puede ir el tranvía, porque debilitaría los estribos. El Ministerio se ha equivocado al decir que los cochabambinos no queremos la línea amarilla, nosotros no queremos que se destruya la planificación de más de 30 años", dijo Beramendi.

La línea amarilla es la única urbana y va de la zona del aeropuerto a La Muyurina y El Castillo. Sin embargo, el Ministro dijo que está en “punto muerto” por el desacuerdo que hay entre los vecinos de las OTB aledañas al río, la avenida Ramón Rivero y el Jardín Botánico.