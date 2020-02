Iglesias evangélicas se reúnen con Soria

El Ministerio Público concluyó la primera fase de la investigación por presuntas designaciones ilegales e imputó al rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Ver más Imputan al Rector por designación ilegal

A casi una semana de iniciar el juicio oral por el feminicidio de Zulmah Vargas (29), el capitán Víctor C. C. fue beneficiado con la detención domiciliaria Ver más Detención domiciliaria para militar acusado por el feminicidio de Zulmah

La situación en la que se encuentran recluidos los internos del bloque C (alta seguridad) del penal El Abra se agudiza más Ver más Denuncian que el bloque C de El Abra no tiene reglamento