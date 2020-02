Líder de la Resistencia asegura que la organización no intervino en la decisión de Milena Soto

COCHABAMBA |

Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, aclaró que la organización no intervino en la decisión de renuncia de Milena Soto, otra de los líderes, en su candidatura para diputada plurinominal de Creemos. ​

"Resistencia somos todos, pero nadie puede hablar a nombre de esta institución. Las decisiones que cada uno tome será por cuenta propia y no en conjunto. Milena desistió porque ella así lo quiso", indicó Molina.

Soto manifestó ayer que su decisión se debió a que su agrupación no obtuvo el apoyo esperado en la intención de voto. "Bajo mi candidatura, porque debemos unificar el país y la unión está con la presidenta Jeanine", manifestó.

A Molina le pareció acertada su retiro porque señala que el país requiere de unidad.

"Yo no estoy participando como candidato en ningún partido político porque no quiero utilizar a las personas como escalera política. No digo que Milena lo haya hecho, pero ella aceptó y fue su decisión. Muchos de nosotros no hicimos lo mismo", aclaró.