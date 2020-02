Tiquipaya sufre por segunda vez por dejadez y deslave del Tunari

Tiquipaya vuelve a sufrir por la dejadez y un deslave del Parque Nacional Tunari. A dos años del aluvión, anoche dos de los seis distritos del municipio fueron golpeados, otra vez, por el desborde del río Taquiña, cuando una gran cantidad de mazamorra bajó hacia la av. Ecológica.

Los vecinos abandonaron sus viviendas en cuestión de minutos, alertados por petardos y sirenas. De a poco, el temor de los vecinos comenzó a convertirse en rabia, angustia y preocupación al ver que la mazamorra se acumulaba en los puentes Taquiña en la av. Circunvalación y de la av. Ecológica.

Cuando los puentes quedaron convertidos en diques, el turbión se desvío hacia las calles destrozando todo lo que encontraba a su paso. Muchos vecinos, con niños y ancianos, quedaron atrapados en sus casas y se refugiaron en el segundo piso y hasta techos.

“Necesitamos ayuda, por favor, envíen personal de rescate para sacar a tres niños atrapados y maquinaria pesada para retirar el lodo”, fue el clamor de Teresa Pinto, presidenta de la OTB Tika Khatu, una de más afectadas.

La ayuda llegó con demora. La falta de un plan de evacuación inmediata y protocolos concretos para enfrentar la situación retrasaron el trabajo de las instituciones.

La Policía desplazó 250 uniformados para controlar el ingreso de personas y vehículos tres cuadras a la redonda del desastre, informó el comandante departamental Franz Sellis.

Al lugar también llegaron la gobernadora, Esther Soria; el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, con más de una veintena de palas cargadoras, excavadoras y volquetas para coadyuvar en tareas de limpieza que realizaba la Alcaldía de Tiquipaya.

“Nosotros hemos declarado alerta roja el jueves, el municipio debía evacuar a las personas. Estamos desplazando a todo el personal y maquinaria. Aún no tenemos reporte de pérdidas”, sostuvo. “No hay palabras para describir lo que se siente. En 2018 he perdido mi casa y ahora estoy perdiendo lo poco que he reconstruido”, lamentó una vecina de Chilimarca.

Como la mayoría, reclamó por el abandono de las autoridades, porque luego del aluvión de febrero de 2018 no mejoraron la cuenca Taquiña ni limpiaron todo el río.

El Concejo Municipal tampoco aprobó la ampliación de la franja de seguridad.

El alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, reconoció que el fenómeno rebasó al municipio y que ahora la zona sur, Linde y Chiquicollo, también está afectada por el desborde del río Taquiña.

Las autoridades departamentales y municipales se concentraron en la avenida Circunvalación.

En las próximas horas, se prevé que avancen con la evacuación y la limpieza del río ante el riesgo de más deslizamientos en Linkupata, en el Tunari, donde se ha detectado una fractura del talud.

EMERGENCIA Y SOLIDARIDAD

Refugio temporal. Los afectados hicieron vigilia y algunos fueron evacuados a un refugio al colegio Libertad.

Rescate de personas. Una mujer de la tercera edad y tres niños fueron rescatados de la mazamorra en Tika Katu. Están estables, con raspaduras.

El Gobierno no se pronunció. Ninguna instancia del Gobierno nacional se pronunció sobre la emergencia en Tiquipaya desde las 19:00 hasta las 23:00.

Apoyo de municipios. Ante la emergencia, se movilizaron los municipios de Cochabamba y Vinto para ayudar con maquinaria en la limpieza.

Mazamorra en Colcapirhua. La mazamorra afectó a algunos barrios de Colcapirhua, debido a que el caudal descendió desde Tiquipaya hasta el km 7,5 de la av. Blanco Galindo.