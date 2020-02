A Jasilma ya se le acabaron las lágrimas de tanto llanto y pesar

Jasilma Aquino escucha la alarma y no piensa en nada más que en sacar a los ocupantes de su casa. Sin chompas, algunos sin calzado, pero todos con temor dejan la vivienda.

Otra vez el río Taquiña trae un aluvión para llevarse el trabajo de su familia y de al menos otras 800 que fueron afectadas tal como ocurrió en la 2018. A la mujer ya no le quedan lágrimas para expresar el sufrimiento.

De mediana estatura, cabello negro y rostro redondo, Jasilma está cansada, pero se toma unos minutos para contar a Los Tiempos que se trata de la segunda vez que debe batallar contra el lodo.

“El miércoles ya tuvimos que salir de aquí a las tres de la mañana, porque nuevamente el río se estaba llenando. Luego que rebajó volvimos a nuestras casas, pero esto me generó alerta y desde ese día dejé de salir a trabajar; me estaba quedando al cuidado de los niños”, cuenta.

El viernes salió un rato hacia la avenida hasta que de pronto escuchó las sirenas y volvió a su casa pasa sacar “a todos sin importar nada, con lo que estábamos, sin chinelas, ni chompas”, dice la afectada.

En su casa, una estructura de un par de bloques de dos pisos, viven ella y otros cuatro hermanos con sus parejas e hijos. Llegar a tener esta vivienda no fue fácil; es el resultado de años de esfuerzo, pues son huérfanos de padre y no viven con su madre.

La vivienda está ubicada en la calle 16 de Julio en la OTB Molle Molle del Distrito 5 de Tiquipaya, en el sector este del río Taquiña.

Si bien la casa no se cayó debido al muro de contención que se construyó luego del aluvión de febrero de 2018, el lodo ingresó y llegó hasta los 40 centímetros de altura en el patio. Esto impide incluso abrir la puerta, pese a los esfuerzos de dos de las habitantes de la vivienda que luchan con palas contra el barro.

Ella y su familia viven de la venta de pan y el horno en el que preparan las masas estuvo a centímetros de sufrir daños importantes. El miedo es parte de su vida, ahora más que nunca.

“A nosotros se nos han acabado hasta las lágrimas de tanto llorar, porque no sabemos qué hacer. Es una situación muy triste que se vuelve a repetir. Ahora queda el miedo de vivir aquí. La anterior vez nos dijeron que nos podían reubicar y aceptamos, pero no se concretó”, contó.

Dejar su terreno no es una decisión fácil. “Es el trabajo de tantos años, porque siempre hemos crecido trabajando duro, lavando autos y ropa y así nos hicimos nuestra casa, pero ahora nuevamente lo perdemos todo y tenemos que volver a empezar. Nosotros estamos fuera de la franja de seguridad, tenemos papeles y todo, pero tenemos miedo”.

El desastre dañó a al menos 150 viviendas. La reubicación de familias es un tema que vuelve a ser tratado tanto por la gobernadora Esther Soria como por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Ambos concuerdan con se debe tratar de ejecutar un plan para sacar a las familias en riesgo. Mientras, se debe llevar a cabo un proyecto integral de recuperación de la cuenca del río Taquiña.

“No podemos estar lamentándonos cada vez. Hay que dar soluciones inmediatas y veremos los tres niveles del Estado, según las competencias de cada uno. Veremos si se trata de reubicar o hacer una importante inversión en esta cuenca”, dijo Soria.

150 viviendas fueron dañadas por el desastre en Tiquipaya. La reubicación de las familias es un tema que se analiza.

LERTA INSUFICIENTE

Julio Valencia es dueño de un taller de equipos mezcladores que ahora está bajo el lodo. Trabaja para recuperar su material, pero la tarea es ardua debido a la mazamorra que alcanzó un metro de altura y que movió máquinas que sólo podrán ser retiradas con grúas.

Lamenta que las autoridades no tuvieran un plan de evacuación desde el momento que supieron sobre las posibilidades de un nuevo deslizamiento.

“Ellas lo anunciaron a los medios a eso de las 13:00, pero la Alcaldía no nos dijo nada. Si hubiéramos sabido, habría soldado los equipos o podía protegerlos de algún modo”.

Los afectados estuvieron en vilo todo el sábado, pues la riada no bajaba. Este domingo, recién pudieron entrar a sus casas para intentar recuperar algo.

BOMBERO PARA LAS EMERGENCIAS Y PAYASO PARA ALEGRAR LA VIDA

LORENA AMURRIO M.

Llegó al Centro de Operaciones instalado en una cancha de futsal de Tiquipaya con un perro pastor alemán en sus brazos. El can estaba asustado y Brayan pedía a los voluntarios que lo cuidaran: “Se los encargo, por favor” no dejaba de decir mientras acariciaba al animal.

Brayan Velásquez tiene 18 años y es voluntario de los Bomberos. Estaba en Santa Cruz cuando se enteró del aluvión en Tiquipaya y no esperó la llamada para tomar sus cosas y viajar a Cochabamba a ayudar. Lleva 24 horas de trabajo, con algunos descansos, aun así su satisfacción es apoyar a los demás y sacarles una sonrisa.

“Lo primero que hice fue alistar mi equipo para venir a ayudar. Yo dije tengo que ir, porque tengo que ir. Estoy para ayudar a cualquier persona que me necesite. No esperé que me llamen, busqué un pasaje y me vine”, contó.

Brayan explica que va por las calles ayudando a la gente y a los animales que encuentra en el camino. Su prioridad es que todas las familias estén a salvo, pero también irá por los refugios a “compartir arte y sacar sonrisas”, pues este voluntario de Bomberos también trabaja de payaso.

Brayan es uno de los más de 100 voluntarios que llegó a Tiquipaya a dar una mano. Algunos pertenecen a los grupos de rescate, mientras otros se organizaron con grupos de amigos para apoyar con alimentos y refrigerios. Los vecinos agradecen cada grano de arena, pues nuevamente toca reconstruir su vida.