Leyes despide al intendente Avilés y barajan nombres para reemplazarlo

El alcalde José María Leyes destituyó anoche al intendente Eduardo Avilés e instruyó precintar su oficina, así como, el despacho de la jefa de mercados, María Quiroga.

Con este cambio la Intendencia queda estancada. Las mesas de trabajo que se tenían programadas para modificar la ley de mercados (048/2014), que pretendía regularizar las 10 mil casetas de dos niveles en el mercado La Pampa.

"Entré en un momento difícil a hacer cumplir la normativa por eso hemos clausurado muchas casetas. Pese a eso no he tenido ningún problema con los comerciantes. No me gustó la forma en la que me entregaron la carta de agradecimiento, pero sabíamos que podía pasar", comentó Avilés.

De forma extraoficial se conoce que Leyes evalúa dos nombres para nombrar al nuevo Intendente. El primero es Juan Aguayo, uno de los seguidores que además lideró las movilizaciones en contra de la nueva ruta de Corso de Corsos junto a los comerciantes

La segunda opción sería Velka Krellac, involucrada en compras irregulares de vehículos para la Alcaldía y quien movilizó gente para la defensa del alcalde por los casos Mochilas, en abril de 2018.

Con este nuevo cambio en la Alcaldía son más de un centenar las personas que han sido retiradas entre secretarios, directores y jefes de departamentos desde el retorno de Leyes al cargo de Alcalde, en febrero.

El Concejo Municipal aún no ha tratado las suspensiones administrativas del Alcalde por presuntas adquisiciones irregulares.