TED evalúa a 2.267 postulantes a notario electoral en tres etapas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) inició el proceso de evaluación de 2.267 postulantes a notarios electorales. La labor tiene tres etapas hasta quedar con 1.200 seleccionados, informó el presidente del Órgano, Humberto Valenzuela.

Los notarios son autoridades electorales designadas a cada recinto electoral y que deben velar por el cumplimiento de la jornada. Al finalizar el escrutinio, reciben las actas y verifican que todo esté dentro de la norma.

Miembros de la alianza política Creemos denunciaron que supuestamente el TED no solicitó el certificado de no militancia política a los postulantes. Además, reclamaron que no se les quiso brindar las listas.

Valenzuela rechazó estas aseveraciones. Dijo que el certificado de no militancia es un requisito imprescindible para que una persona postule. Además, dijo que todo el proceso de selección es público y puede ser presenciado por las personas que deseen.

La población podrá ver la primera etapa de “cumple o no cumple”. La segunda es de méritos y la tercera corresponde a una entrevista.

Luego de las elecciones anuladas de octubre de 2019, existe un profundo temor en la población y todos esperan que los comicios del 3 de mayo puedan representar la sanación del quiebre político y social en el que se encuentra el país.