Padres bloquearán mañana camino a Sacaba y oriente por ítems

Padres de familia de Sacaba instalarán este viernes alrededor de seis puntos de bloqueo en la carretera a oriente del país exigiendo al Ministerio de Educación la dotación de 200 ítems de educación.

La medida busca que las autoridades atiendan el crecimiento vegetativo y el déficit histórico de profesores y administrativos en 70 establecimientos.

“Los padres hemos subvencionado por muchos años la contratación de maestros ya no podemos seguir en esta situación, enviamos el 12 de febrero notas a la Dirección Departamental de Educación pero no nos atienden, esto no es político”, indicó el representante del sector, David Ballón.

Los puntos de bloqueo serán: puente Chakimayu, rotonda Quintanilla, avenidas Chapare, Villazón, rotonda Pepsi. Además, el puente Chakimayu y Circunvalación.