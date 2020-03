Diez casas de Alto Mirador están por desplomarse por filtraciones

Diez casas de Alto Mirador, una OTB de Huarak’asa en el sur, están por desplomarse presuntamente a causa de las filtraciones que comenzaron hace un mes, cuando Semapa realizó trabajos en el alcantarillado, pero que se intensificaron con las lluvias, según el testimonio de los afectados.

Si bien el barrio está cerca de la zona de riesgo de Alto Cochabamba, donde hay una falla geológica, el sitio no figura como un área de alerta.

Las 10 edificaciones están en las calles Talismán, Quebracho y pasaje 16.

Una afectada, Karina Maldonado, contó: “Hemos pedido a Semapa que arregle, advertimos que se estaba rajando la calle, hemos pedido que tapen, denunciamos las filtraciones de alcantarilla, pero no nos hacían caso. Nosotros hemos empezado a cavar y arreglar las tuberías. El agua de las casas de arriba me baja a mí”.

Maldonado aún no acabó de pagar el crédito que sacó para construir y ahora debe alojarse en la casa de su cuñada y tuvo que demoler su cocina para reducir los riesgos. “Prefiero mil veces salvar la vida que una casa”, decidió.

Samuel Valda, otro vecino, contó que demolieron la casa de su madre, que vive desde hace 30 años en la zona. Era una casa de dos pisos de adobe; ahora quedó en escombros.

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía y la subalcaldía de Valle Hermoso pidieron que al menos cuatro familias evacúen sus casas, pero sin ofrecerles opciones de un refugio. Se prevé que este viernes Semapa y la UGR realicen estudios técnicos para identificar la causa. El responsable de la UGR, Carlos Echalar, explicó que “el problema no está identificado y que el lugar no estaría en ninguna zona de riesgo ni franja de seguridad”. En cambio, el subalcalde Julio Zambrana dijo que se sospecha de una falla geológica.

OPINIONES

"Es la primera vez. Ésta no es la zona de desastre, esa zona es a dos cuadras. Semapa no nos ha hecho caso y ahora no tengo nada". Karina Maldonado. Vecina de Alto Mirador.

"Está lloviendo constantemente y está afectando desde arriba, las casas están cediendo. El filtro del agua es de hace años". Samuel Vela. Vecino de Alto Mirador.