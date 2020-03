Vecinos afectados por mazamorra aún peregrinan por ayuda para limpieza

Alrededor de 20 familias del barrio Manzano 78 de Tiquipaya que perdieron sus viviendas y pertenencias por el desborde del río Taquiña se declararon en estado de emergencia exigiendo a la Alcaldía colaboración con maquinaria pesada para limpiar la zona.

“Pedimos que se limpie todo. No puede haber discriminación a los damnificados con el pretexto de que no tienen papeles. Si no atienden nuestra petición, tomaremos medidas drásticas. A nosotros hasta una cucharilla nos hace falta”, sostuvo David Flores, representante de la OTB.

Comentó que extraoficialmente los vecinos conocen que la Alcaldía pretende retirar a la gente del sector al negar maquinaria y ayuda para retirar el lodo y las piedras de las viviendas destruidas.

Técnicos del Ejecutivo municipal negaron que incurran en discriminación y detallaron que el sector es una zona de alto riesgo, y esta situación dificulta el ingreso de equipo pesado.

Flores mencionó que las familias analizan la posibilidad de retornar con carpas al espacio donde estaban ubicados sus hogares porque en algún momento deben abandonar el albergue en el que se encuentra refugiados.

“Todos estamos de acuerdo con la reubicación, pero queremos que nos garanticen el terreno para gestionar la construcción de una vivienda social”, acotó.

En un recorrido realizado a la OTB que se encuentra a escasos metros del puente Chapisirca se constató que los pobladores buscan formas de ingresar a sus viviendas para rescatar algunos enseres y algo de ropa.

Varios relataron que desde el 21 de febrero no hay energía eléctrica ni agua potable en la zona y adelantaron que se están organizando para tomar contacto con autoridades nacionales.

Los afectados por la dejadez de autoridades anunciaron que se enviará una carta la presidenta Jeanine Áñez para hacer conocer su queja.

A más de tres semanas del deslave, todas las vías están expeditas y la gente continúa limpiando el barro de utensilios y máquinas de coser para ver si todavía se puede utilizar.