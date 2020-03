Asilos se aíslan por coronavirus y se pide a grupos de riesgo no salir

Ante la amenaza que representa el coronavirus para los grupos vulnerables como mayores de 65 años, personas con el VIH/sida, pacientes oncológicos y otros con una enfermedad de base, activistas y responsables de centros comienzan a tomar medidas.

Asilos

Los dos asilos de la ciudad, El Buen Pastor y San José, determinaron aislarse temporalmente y restringir las visitas hasta nuevo aviso. Sólo entra y sale el personal de salud y de limpieza. Previo ingreso, tienen que desinfectarse.

En el asilo San José, que está en la calle Hamiraya, “ninguna persona entra desde el jueves pasado”, dijo el portero Ricardo Poquechoque.

En la puerta del asilo hay dos letreros, el primero indica: “Hasta el 31 de marzo quedan restringidas las visitas” y el otro: “No hay visitas para prevenir el coronavirus”. La determinación se tomó para evitar el contagio de los 110 adultos mayores del refugio.

“Sólo el personal de salud hace su inspección para prevenir el brote del coronavirus. Esta determinación será hasta fin de mes o hasta que las autoridades lo dispongan. Todo el personal está con barbijos, pero tenemos poco alcohol en gel. Ojalá puedan hacernos llegar un poco más”, pidió Poquechoque.

En el otro asilo, Buen Pastor, que está en la calle Santiváñez y Suipacha, hay 65 ancianos que también están aislados voluntariamente, explicó la portera Cecilia Modrago.

“Antes de entrar, le pedimos al personal que use el barbijo, se limpien las manos con el alcohol en gel para poder ir contra este mal. Los adultos mayores son más vulnerables, por eso estamos así”, explicó.

Los dos asilos tienen poco alcohol en gel, barbijos e insumos de limpieza, y esperan que la Alcaldía, la Gobernación, el Sedes o el Sedeges les doten.

Adultos mayores

Sólo en el municipio de Cochabamba existen 90 mil adultos mayores de 65 años que están el grupo de riesgo del coronavirus, por lo que los epidemiólogos y el responsable del Adulto Mayor de la Alcaldía, Mauricio Osorio, recomiendan una cuarentena voluntaria. Por la experiencia que se tiene de China y Europa, donde los más afectados fueron los pacientes de 80 años.

“La población que atendemos es súper vulnerable con esta epidemia y prácticamente se han suspendido los servicios de terapia ocupacional y fisioterapia que teníamos; no queremos que se contagien”, declaró el jefe del departamento del Adulto Mayor.

En Bolivia se estima que la población de adultos mayores es de un millón.

La mejor medida es no salir de casa. “A los que vienen con sus hijos, les recalcamos que ya no salgan sus papás. Hay abuelitos que se salen a la tienda o se suben al micro sólo para ir a pasear. Estamos indicando a la familia el lavado de manos y principalmente que no salgan, ésa es la mejor forma de cuidar a los abuelos”, explicó Osorio.

Grupos más expuestos. Se consideran grupos vulnerables o de riesgo a las personas de la tercera edad y con enfermedades previas.

HAY 4 MIL PERSONAS CON VIH/SIDA QUE LE PIDEN PAUTAS DE CUIDADO AL SEDES

REDACCIÓN CENTRAL

El Centro de Vigilancia y Referencia (Cdvir) de ITS/VIH y sida comenzó a pedir a las personas que acuden que ingresen con barbijo a las instalaciones y que cuiden su estado de salud, debido a la propagación del coronavirus, que suele complicar la salud de esta población.

En el departamento hay 4 mil pacientes con VIH/sida que son parte del grupo vulnerable frente al Covid-19, informó el representante de las personas con esta enfermedad, William Montaño.

Ante la emergencia sanitaria que ha desatado el nuevo virus en el mundo y en especial con los grupos de riesgo, Montaño pidió al responsable del programa VIH/sida del Sedes que les brinde información sobre los cuidados que deben tener. Sin embargo, hasta la fecha continúan esperando la realización de un taller informativo.

“Le pedimos un instructivo de cuáles serían los cuidados diarios (contra el coronavirus), pero no nos ha dado una respuesta”, declaró el representante de las personas con el VIH.

Montaño informó que lograron obtener la información sobre los cuidados a través de otras organizaciones y explicó que es muy difícil cumplir la cuarentena que se recomienda, porque las personas viven del trabajo diario. “Hemos conseguido, por otro lado, cuáles son las medidas que debemos tener”, declaró.