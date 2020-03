Los pobladores de Ivirgarzama piden frenar ola de delincuencia

“Ya no se puede controlar la delincuencia en Ivirgarzama, cada día es peor, no sé cómo vamos a trabajar; se está descontrolando”, expresó el presidente del Comité Cívico de Ivirgarzama, Gabo Rodríguez, en una entrevista a Radio Carrasco.

El pasado fin de semana, en la localidad de Ivirgarzama se reportaron dos asesinatos, en los que tuvieron que intervenir los conductores del sindicato de transporte Carrasco, quienes coadyuvaron con la detención de uno de los presuntos asesinos.

Ante este panorama, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba (Apdhc), Edwin Claros, pidió a los dirigentes y autoridades del trópico coadyuvar con el retorno de la Policía y no poner condiciones ni restricciones.

“Se debe frenar los asesinatos, feminicidios y otros delitos. Exhortamos a los dirigentes y autoridades del trópico para que la Policía retorne”, manifestó.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Richard Vargas, reportó que el fin de semana en Ivirgarzama se registraron dos asesinatos.

“Dos personas (hombre y mujer) fueron aprehendidas por los pobladores y trasladadas hasta la Felcc central por personal del Ministerio Público”, dijo.

En el primer caso, una mujer de 19 años identificada como Josi A. fue aprehendida tras apuñalar a su esposo. “Kenni Medina (19) llegó en estado de ebriedad a su casa, su esposa revisó su celular y al ver mensajes con otras mujeres, toma un cuchillo y lo apuñala”, explicó Vargas.

En el otro caso, el agresor fue identificado como Alan Dennis Ch. M. (25), quien tras discutir con su padrastro lo apuñaló en la pierna, la víctima Robín Escalante (49) falleció tras desangrarse.

“La preocupación es para todos. Me duele ver estas cosas, no sabemos qué hacer. Urge una reunión con muestras autoridades municipales, de la federación y la central; no sé cómo podemos trabajar con esto”, expresó Gabo Rodríguez, presidente del Comité Cívico.

El representante cívico exhortó a las autoridades a tomar medidas de hecho para frenar los casos de delincuencia que día a día se van incrementando.

Por otro lado, Edwin Claros pidió que las autoridades policiales dejen de politizar a la Policía y que de manera inmediata esta instancia asuma su deber constitucional y restablezca sus servicios en los municipios donde hay ausencia policial.

“No se debe dar condicionamientos de ningún tipo, las autoridades municipales deben garantizar que la Policía cuente con la infraestructura y el equipamiento adecuado para que realicen su trabajo de la mejor manera posible”, refirió Claros.

CONDICIONAN EL RETORNO

A cinco meses de la anulación de las elecciones generales y de los conflictos sociales en Bolivia, la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) puso cinco condiciones a la Policía para permitir su retorno a 16 municipios “hostiles”, entre ellos, los que están en el trópico de Cochabamba.

El pasado viernes, en instalaciones de Amdeco, se desarrolló una reunión entre las autoridades municipales, el comandante departamental de la Policía, Franz Sellis, y directores departamentales de la institución verde olivo, entre otras.

Se trata de cinco municipios del trópico, seis del valle bajo, uno del valle alto y cuatro del cono sur.