“U” y arquitectos proponen un tren urbano semielevado

El Colegio de Arquitectos de Cochabamba y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) presentaron ayer una propuesta para la línea amarilla o urbana del tren metropolitano, considerada la ruta crítica de las tres que se ejecutan. Se plantea elevar un 40 por ciento del tramo paralelo al río Rocha.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció en febrero la paralización de las obras de la línea amarilla por 30 días para que se consensúe un trazo durante ese plazo, tras el rechazo de los vecinos a la octava propuesta de la empresa constructora Asociación Accidental Tunari (AAT). El plazo venció, pero por temas coyunturales aún no se llevó a cabo la reunión para decidir por la ruta más viable.

Se presentaron tres alternativas. Una de ellas trabajada por los arquitectos y profesionales de la UMSS. Proponen recorrer el río Rocha, paralelamente sin entrar al lecho partiendo de la avenida Sajama hasta El Castillo. “Un 40 por ciento sería elevado, desde el puente Huayna Cápac hasta el puente Siles, el resto se mantiene a nivel”, explicó el representante de la Facultad de Arquitectura de la UMSS, Rory Ayaviri. Se construirían 11 paradas, cuatro de ellas en plataformas elevadas.

Se desconocen los precios unitarios de los ítems más importantes como el costo por kilómetro, vagones y estudios, pero se calcula un costo de 10, 6 millones de dólares por kilómetro. “En plazo sería ya no más” y se elevaría unos 4,50 metros del nivel del suelo con pilotes”, acotó.

Ruperto Becerra, miembro del Colegio de Arquitectos, explicó que se descartó el ingreso por el centro de la ciudad por cinco motivos: no existe un plan de reordenamiento vehicular, las calles no están diseñadas para un tren, no se ejecutó el plan “cable cero”, la infraestructura del alcantarillado y agua potable está deteriorada y las estaciones aumentarían el caos.

La propuesta se basa en aspectos históricos, características normativas y planos reguladores “que siempre han contemplado que las rutas de un transporte irían por el perímetro del río como mejor posibilidad”, añadió Ayaviri.

Explicó que la propuesta “es concordante con el contrato y los términos, porque se mantiene el recorrido a nivel del terreno, pero se eleva la línea cuando empiezan a aparecer los puentes”.

Además, Richard Mamani, miembro de la Sociedad de Estudios Urbanos Regionales (SEUR) del Colegio de Arquitectos, resaltó que este proyecto “va a generar el menor impacto ambiental”, porque al ser elevado se respetarán las áreas verdes y el río Rocha.

La asociación presentó desde 2017 a la fecha ocho alternativas para emplazar la línea amarilla, pero ninguna fue aceptada por los vecinos, se prevé tener una alternativa viable para continuar con la ejecución del proyecto. Algunos vecinos y el alcalde José María Leyes propusieron utilizar los recursos de la línea amarilla para extender la roja hasta el kilómetro 10 de la avenida Petrolera.

La “propuesta es concordante con el trato de los términos, porque mantiene el recorrido”, Rory Ayaviri.

ANÁLISIS

Javier Molina. Seur

“Va a tener impacto a escala metropolitana”

Un transporte por el centro sí es factible, pero no con las condiciones actuales que tiene la ciudad. Este proyecto tiene tiempos definidos y extender más para que se acondicione a la ciudad va a hacer que se frene y puede ser que esos recursos no vuelvan. La oposición de los vecinos es parte del impacto de este tipo de proyectos, pero en Cochabamba hemos perdido la cultura en torno al transporte público. Si tuvieras un tranvía en la ciudad todavía circulando sería más fácil implantar este tipo de sistema de transporte porque ahora los vecinos dicen: Sí quiero el proyecto, pero no aquí. Este es un fenómeno que se repite en este tipo de proyectos. Se tiene el miedo a lo desconocido. No es una situación para frenar un proyecto que va a tener impacto a escala metropolitana; no podemos quitarles esa oportunidad.