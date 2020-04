Desconocen el origen del contagio del paciente que asistió a una boda en Santiváñez

El ciudadano que llegó de España y que fue señalado de haber contagiado coronavirus a un anciano (61) en una boda en Santiváñez dio negativo en la prueba de la enfermedad y no presenta ningún síntoma, informó el alcalde de ese municipio, Hugo Escalera.

El personal de salud y funcionarios de la Alcaldía del lugar trataron de encontrar al responsable de contagio del primer caso en ese municipio, pero, hasta la fecha, se desconoce cómo pudo adquirir la enfermedad.

En principio, se pensaba que el anciano se había contagiado en la boda, donde tuvo contacto con su ahijado procedente de España, pero éste dio negativo.

El ahijado “está aislado y muy bien de salud, pero no podemos encontrar a la persona que haya podido contagiar al paciente y él tampoco se puede acordar con qué personas tuvo contacto. Sabemos que él y su esposa no han salido de Santiváñez, no han viajado”, dijo el Alcalde.

El paciente que dio positivo, por su parte, está internado en un hospital y se encuentra estable. Su familia también fue aislada, cumple la cuarentena y su salud es monitoreada por el personal profesional.

Herrera explicó que este lunes las calles y otras áreas públicas del municipio fueron fumigadas.

El Acalde también solicitó ayuda al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Gobernación para realizar las acciones que sean necesarias para controlar la enfermedad.

Santiváñez se encuentra a 25 kilómetros de la capital de Cochabamba.