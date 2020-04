Boliviana varada un mes en Barcelona reclama ayuda a las autoridades

Una boliviana que se quedó varada junto a su hijo de 6 años en Barcelona, España, por el cierre de fronteras a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus, reclama que las autoridades nacionales no lo permitan retornar al país. Afirma que ya no tiene recursos para sostenerse y que “es horrible sentir que no le importas a tu país”.

Ha pasado más de un mes desde que el viaje de turismo de esta boliviana, Vania, se frustró en España tras que le cancelaran su vuelo de retorno y otro que compró a último momento pagando una suma por encima de lo habitual. Sólo su madre logró volver antes del cierre de fronteras con un boleto que adquirió en 1.000 dólares.

La boliviana, de Cochabamba, remarca en testimonio: “Tengo derecho de ingresar a mi país” y denuncia: “Nos abandonaron por completo”.

La boliviana llegó a España el 8 de marzo para un tours de 18 días con un paquete que compró en la Feria de Turismo el año pasado. Sin embargo, a los cuatro días el paseo se suspendió y le dijeron que la devolución se le iba hacer en su país. Por el alza del costo de los pasajes decidió quedarse a esperar el vuelo de retorno en BOA hasta el 23 de marzo, pero al ver que la situación por la pandemia empeoraba compró pasajes en Iberia para el 18 de marzo, pero se canceló.

En todo este tiempo ni la agencia Especial Tours ni las aerolíneas le han reembolsado “ni un solo euro”, afirmó.

En el consulado de Bolivia en España le dijeron: “¡Qué pena!”, “lo único que podemos hacer es aconsejarle es que cuide su economía, vele por su seguridad y cumpla las disposiciones del país para cuidar su salud”.

Abandono

A partir de ahí tuvo que dejar el alojamiento y aceptar la ayuda de una migrante boliviana, quien trabajaba en el hotel y que la acogió por una semana hasta que alquiló un cuarto por 350 euros.

Contó: “Una señora que hacía la limpieza se apiadó de mi situación, más que todo por la comida, no había de dónde comprar. Me dijo: ‘puedes venir a mi piso hasta que encuentres un lugar y conseguí un piso. Agarre un alquiler, arriesgando mi dinero. Era un cuarto súper chiquito, sin ventanas, la pase muy mal, porque no nos dejaban salir ni siquiera al baño”.

Recordó que vino con un presupuesto limitado. “Mi plan era quedarme 18 días, no traje recursos para quedarme un mes. Por eso creamos un grupo en Facebook y llame a los números del consulado, me dijeron que acceda a una página, pero no hay nada”.

Vania expuso su situación en la página de Facebook “Bolivianos en Europa”, que intenta colaborar con ella y otros dos jóvenes que están en la misma situación. “Nos han abandonado completamente, he contactado a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo y a los medios, pero nadie me da una respuesta”, lamentó.

Expresó: “Es horrible darte cuenta que no le importas a tu país, que te está dando la espalda. No le importa lo que te pase, porque no va ser problema de Bolivia, va ser un número más. Es decepcionante que al Gobierno no le importe”.

Pidió: “Sólo queremos volver aunque a una cuarentena, ya no tenemos la economía para quedarnos. Yo llegando a Bolivia no voy a tener un peso. Ya no sé qué hacer, todos los días pienso qué voy hacer cuando se acabe mi dinero. Dejen de pensar sólo en ustedes, de verse bien, hagan lo correcto: Deberíamos tener derecho de entrar a nuestro país y no sufrir lejos”.

“Bolivianos en Europa”

El representante de “Bolivianos en Europa”, Félix Quintanilla, informó que Vania es de “Cochabamba y está en Barcelona pasando incomodidades y desesperación, es una situación preocupante”.

Confirmó que esta cochabambina llamó al consulado, pero le dijeron que no puede hacer nada para repatriarla. Como Vania hay otro boliviano, Carlos, que terminó sus estudios en Murcia y tenía que volver el 20 de marzo, pero su vuelo de conexión se suspendió.

“En el trayecto me informaron que el vuelo de conexión se había cancelado. Estuve viendo con la Embajada pero no pudieron ayudarme. Seguimos a la espera que puedan ayudarnos a retornar a nuestras casas con nuestras familias”, expresó Carlos.

A este grupo se suma otro boliviano que retornaba de Alemania y se estima que hay más viajeros varados en España que ya no pudieron retornar porque se encontraron con las puertas cerradas.

El encargado de la página “Bolivianos en Europa”, Félix Quintanilla, exhortó a la “Cancillería a preocuparse para repatriarlos o por lo menos ayudarlos con su sostenimiento, su alojamiento o un estipendio. No pueden desprotegerlos”.