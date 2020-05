Cientos de hijos visitaron tumbas de sus madres en Quillacollo

Gran cantidad de personas acudió hoy al Cementerio General de Quillacollo a depositar flores en las tumbas de sus seres queridos aprovechando su apertura de las instalaciones por el Día de la Madre.

La concentración se reportó en medio de la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia Covid-19.

El alcalde suplente, Héctor Montaño (FPV), se trasladó al lugar para verificar que se cumpla el protocolo de bioseguridad para que ingrese la población.

"Algunos vecinos nos indicaron que existía aglomeración y que no se estaba acatando las restricciones, vemos que no es así. Los controles son rigurosos y hay orden. No está como en anteriores años lleno de vendedoras en alrededores", dijo.

Sin embargo, este medio en un recorrido constató que por inmediaciones del cementerio algunas comerciantes ofertaban comida rápida sin barbijos y los comensales respetaron la distancia social de un metro.

En el centro histórico del municipio la situación fue más crítica, debido a que la afluencia de comerciantes y vehículos. Varias tiendas de ropa y reposterías atendieron con normalidad, pese a las restricciones.