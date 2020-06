Transporte de Quillacollo se repliega y alista su retorno para el 8 de junio

El Comité de Transporte de Quillacollo determinó este martes el repliegue del servicio público y alistar su retorno para el 8 de junio bajo medidas de bioseguridad para prevenir el coronavirus, luego de que esta semana se detectó que los conductores y pasajeros no cumplían con las recomendaciones de usar barbijo y el distanciamiento.

Tránsito retomó los controles el casco viejo del municipio, luego de conocer que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) determinó suspender la circulación de vehículos públicos y privados por las aglomeraciones de personas que generaron.

"Vamos a utilizar estos días para señalizar las paradas y socializar las restricciones para que el transporte pueda volver como corresponde", indicó el alcalde suplente Héctor Montaño.

La autoridad edil inspeccionó las paradas de diferentes sindicatos de transporte por inmediaciones de la plaza Bolívar en el que verificó que gran cantidad de pasajeros esperaban movilidades para trasladarse a la ciudad de Cochabamba sin barbijos y sin respetar la distancia social.

Varios usuarios expresaron su molestia y comentaron que se sienten perjudicados. "Parece que las autoridades se hacen la burla, primero anuncian que va a volver el transporte y ahora nos salen con que no. Si no están preparados no deberían autorizar", afirmó un vecino.

El traslado de pasajeros en varias comunidades se regularizó, pese a que Quillacollo está catalogado como una zona de alto riesgo de la Covid-19 porque registra 78 casos positivos de coronavirus.

Ayer el COE anunció la ampliación de una cuarentena rígida hasta el 15 de junio, pero está jornada el alcalde aseveró que cada semana evaluarán la situación para tomar decisiones.