Pobladores vuelven a bloquear ingreso a K’ara K’ara

Los pobladores de K’ara K’ara, al sur de la ciudad, volvieron a bloquear el ingreso al botadero municipal e instalaron una vigilia exigiendo avances en el proyecto de ley que permita la dotación de agua gratis al sector por la emergencia de la pandemia de Covid-19.

"Estamos muy cansados que esta zona sur no tengamos el líquido elemento. Básicamente por familia manejamos dos turriles de agua pero no alcanza. Nos dicen que nos la vemos las manos (por la pandemia) pero no alcanza", lamentó un vecino.

El presidente de la mancomunidad de K'ara K'ara, Cristóbal Ordóñez explicó que el jueves enviaron una nota reiterativa a la Alcaldía para que se atienda su demanda de dotación gratuita de agua dando un plazo de 48 horas.

El plazo venció el viernes y hoy instalaron una vigilia en puertas del botadero impidiendo el ingreso de los carros basureros hasta reunirse con las autoridades y llegar a un acuerdo o endurecer sus medidas.

"Van a venir a las 10:00 a informarnos en qué situación se encuentra, nosotros ya queremos agua para nuestros sector, se están demorando dos meses y nuestros vecinos nos exigen", acotó.

Hace más de dos meses se trabajó en un proyecto de ley para llevar agua gratis a los distritos 8, 9, 14 y 15 pero no avanza en el Concejo Municipal.

Los pobladores de K'ara K'ara bloquearon el ingreso al botadero hace dos semanas por 10 días con la misma demanda y otras.

En medio de la pandemia, la Gobernación y la Alcaldía asisten a este sector con 13 cisternas, pero los pobladores señalan que "mínimamente" requieren de 400 cisternas diarias para abastecer a todas las familias del sector.

Perjuicio

Al menos 10 carros basureros permanecen varados a la altura de la Facultad de Agronomía, en la av. Petrolera, sin poder depositar los residuos en el vertedero.

En la mañana, el servicio de recojo de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) se realizó con irregularidad en la mañana.

La ciudad genera al día unas 500 toneladas de basura y en medio de la pandemia se necesita mantener mucho más limpia la ciudad para evitar infecciones.