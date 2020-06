América, maestra que dicta clases por radio a alumnos sin internet

La cuarentena por la pandemia de la Covid-19 obligó a las personas a implementar nuevas estrategias de trabajo y de enseñanza. Entre las restricciones aún vigentes está la prohibición de asistir a clases en las escuelas públicas y privadas, por lo cual muchos profesores tuvieron que aprender nuevos métodos de enseñanza.

América Denisse Sevillano Gonzales es una maestra cochabambina que trabaja en San Matías, una localidad de Santa Cruz. Ella decidió firmar un convenio con Pantanal de Comunicaciones 93.1

Frecuencia Modulada, una emisora de esa zona, para dar clases a sus estudiantes del colegio fiscal Mariscal Andrés de Santa Cruz, que no tienen acceso a internet.

Actualmente, América graba el contenido de las clases en su domicilio, en Cochabamba, y envía los audios a diario al director de Pantanal de Comunicaciones para su difusión.

“Yo tengo que grabar todos los días el programa (las clases) acá en casa y envío. Por la pandemia tuve que acudir a los medios tradicionales, como la radio, porque todos tienen acceso a ese medio para seguir enseñando a los estudiantes”, dice América.

El programa radial se emite de lunes a viernes a las 15:00 y su duración es entre 40 y 45 minutos, señala América.

A diario, la maestra arma un guion para cada clase, que tenga los cuatro momentos metodológicos que pide la ley: teoría, práctica, valoración y producción. Además, los cuatro pilares de la ley Avelino Siñani que son ser, saber, hacer y decidir.

“Es un trabajo intenso que ahora hago para enviar los temas”, dice. “Hay días que los padres de familia me escriben o me llaman y me dicen que las clases no sólo les sirve a mis estudiantes, sino también a muchos escolares de otros colegios, y personas mayores están aprovechando las clases que doy por la radio”, cuenta.

Clases grabadas

“Today is monday”, “Hoy es lunes y toca el turno de primero de secundaria”, “let´s go”. De esta manera, comienza una de las grabaciones que prepara América para esta semana.

“Today’s lesson is: Past and simple past”, “La lección de hoy es: El pasado simple”, “so students do you now what is the past?, Entonces estudiantes ¿ustedes saben lo que es el pasado?”, sigue la clase.

Además, en la clase grabada América incluye canciones en inglés y otros podcast que ayudan que el avance de la materia sea ameno.

América considera que este tipo de iniciativas deberían ser copiadas en todas las regiones que no cuentan con conexión a internet o tienen dificultades para acceder a la red, como en San Matías.

COMPLEMENTA CLASES CON COPIAS

La maestra cochabambina que trabaja en San Matías, América Denisse Sevillano Gonzales, señala que complementa las clases de inglés, que dicta por la emisora Pantanal de Comunicaciones 93.1, con las copias de los guiones que escribe a diario para los estudiantes del colegio fiscal Mariscal Andrés de Santa Cruz.

“Con los guiones, que también les envío, los estudiantes pueden seguir párrafo por párrafo mis clases”, dice.