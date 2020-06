Sectores afines a Leyes se movilizan para que no renuncie; Policía resguarda el Concejo Municipal

Diferentes grupos de vecinos, comerciantes y transportistas afines al alcalde José María Leyes se concentran en la plaza 14 de Septiembre pese a las restricciones por la emergencia sanitaria para pedir que el munícipe no formalice su renuncia, luego que el 4 de junio anunció su alejamiento.

Ante el riesgo para la salud y el anuncio de protestas contra el Concejo Municipal, el comandante de la Policía, Franz Sellis, dispuso el resguardo del Concejo Municipal y también para evitar aglomeraciones por la pandemia, explicó el comandante Franz Sellis.

El comandante condenó que las personas movilizadas estén atentando contra la salud de la población justo en plena pandemia, porque no están cumpliendo con las distancias mínimas recomendadas.

Por otro lado, Leyes señaló que ahora no se alejará de su cargo como Alcalde, presuntamente debido a la emergencia sanitaria que vive el municipio por el coronavirus. Su declaración surgió en contacto con un medio de comunicación y no en una conferencia de prensa como cuando anunció su alejamiento para proteger a su familia y no prorrogarse en el cargo, pues, lo considera propia de “tiranos”.