Afirman que Gobernación desembolsó más de Bs 14 millones para atender demandas del Viedma

Tras protestas por parte del sindicato de trabajadores del Hospital Clínico Viedma en puertas del nosocomio exigiendo mejores condiciones de trabajo, el secretario de Desarrollo Humano Integral, Caros Solá, aclaró que la Gobernación desembolsó más de 14 millones de bolivianos para la adquisición de pruebas rápidas y equipos, además de material e implementos de bioseguridad para el personal.

Respecto a la atención del Viedma, sostuvo que “no se puede hablar de un cierre cuando no se tiene una determinación del Consejo Técnico” por lo que informó que éste juntamente con el director del Hospital, Juan José Mendoza, sostienen una reunión para determinar la situación del mismo.

La autoridad indicó que de los Bs 14 millones, a la fecha se tienen más de 6 millones en ejecución. Explicó que las compras de material e insumos de bioseguridad, además de pruebas rápidas demoran, ya que requieren de un proceso administrativo que debe seguirse en la administración pública, según una nota de prensa.

“Sobre las compras inmediatas que la población y algunos asambleístas exigen como si esto fuera una compra inmediata, más allá de que exista una Ley Departamental que permite la compra directa, debemos ser muy cautos y analizar los procesos de compra que la Gobernación adquiere cumpliendo la normativa para no tener responsabilidades posteriores. Actualmente son la contraloría, transparencia, auditoria, asambleístas departamentales que solicitan informes y eso también perjudica”, dijo.

Solá manifestó que el material de bioseguridad que exigen los trabajadores del Hospital Viedma está siendo entregado diariamente de manera proporcionada, tanto barbijos, guantes como gafas de seguridad. Asimismo, dijo que existe una dificultad desde el nivel central, quienes piden que la adquisición de éstos deben contar con certificación sanitaria.

“No podemos adquirir equipos de bioseguridad si no se tiene una certificación sanitaria que es regularizada por el Gobierno nacional, no nos permiten adquirir de cualquier empresa que no cumple este requisito, las empresas proveedoras son pocas”, reiteró.

Informó que el Hospital Viedma, para este 30 de junio, está adquiriendo cuatro ventiladores con una inversión de más de un millón y medio de bolivianos y para el 24 de julio se espera realizar la entrega del laboratorio propio del nosocomio de tercer nivel a fin de ayudar a los otros laboratorios con la realización de pruebas de la Covid-19.

Por último, solicitó al sector empresarial apoyar y facilitar el proceso de importación de equipamiento y de reactivos para las pruebas.

“Lamentablemente algunas empresas están monopolizando las importaciones de los equipos, rogamos a la comprensión del sindicato, hay procedimientos y plazos que escapan de nuestras manos porque nosotros no controlamos la importación de estos insumos”, concluyó.