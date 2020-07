Cámara del Transporte exige que Leyes y Soria se vayan

La Cámara Departamental del Transporte de Cochabamba exigió este jueves la renuncia de la gobernadora Esther Soria y del alcalde José María Leyes por su “inoperancia” en la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

“Sustentados en la Ley de Gobiernos Departamentales y en la Constitución Política del Estado exigimos la renuncia de la Gobernadora de Cochabamba y del Alcalde de Cercado por la población a la cual representamos en la cantidad de 10 mil familias que dependen de nuestro trabajo”, afirmó el dirigente de la Cámara del Transporte, Rubén Alvarado.

El transporte de carga internacional pide el alejamiento de las dos autoridades “por no existir hospitales, no existir lugares de aislamiento, no existir el rastrillaje y peor aún cementerio, crematorio, no hay respiradores ni pruebas de Covid-19”.

A ello se suma que “no hay ninguna campaña de concientización ni señalética de cómo es que tenemos que manejar la Covid-19 en sus diferentes etapas”.

Los representantes dijeron que por las razones mencionadas se emitió un voto resolutivo exigiendo la renuncia. Pero, en caso de que las autoridades no den un paso al costado solicitan que los profesionales trabajen en la convocatoria a un referendo “así falte una hora para que las autoridades concluyan su gestión”.

Otro de sus representantes, Alfredo Borja, expresó que el pedido de “renuncia inmediata” de las autoridades también es porque en estos tres meses de pandemia se ha visto “dejadez e inoperancia en las gestiones que han ido realizando. Hemos visto que no se está dotando de elementos básicos de bioseguridad en nuestros hospitales, hay una deficiencia de equipamiento en los hospitales y que ya están colapsando”. A ello se suma que han tardado como dos semanas en consensuar para habilitar un área de aislamiento en Feicobol.

También se cuestiona que el rastrillaje de casos de Covid-19, que fue el objetivo principal de la nueva cuarentena rígida, se convierta en un conteo de casos, porque no hay pruebas para hacer un testeo masivo.

La Cámara de Transporte remarcó que los 10 mil empleos directos que genera el sector se encuentran en riesgo por la falta de acciones de las autoridades de Gobierno de Cochabamba, lo que porvocará la caída del 70 por ciento de sus operaciones.

“Queremos esperanza”

Los representantes del transporte expresaron que la población necesita esperanza; no reportes desalentadores del aumento de los contagios de coronavirus.

“Basta de pasarnos informes diarios de cuántos fallecidos, de cuántos infectados, que es un terrorismo psicológico, porque no nos dan esperanza, más bien, porque no nos informan cuántas camas están comprando, qué están haciendo y qué partidas presupuestarias están cambiando para reforzar la salud”, enfatizó Rubén Alvarado.