Tras anuncio de expropiación, Univalle pide al Gobierno coordinación y apoyo a los médicos

Tras las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre la expropiación o intervención del Hospital Univalle de Cochabamba, la directiva de la clínica pidió este martes en conferencia de prensa trabajar de manera coordinada entre el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad, por el bienestar de la población y de los médicos que atienden en primera línea la pandemia de la Covid-19.

“En este momento sabemos que los médicos están haciendo el mayor de los esfuerzos posibles, incluso, arriesgando sus vidas. Y nosotros de alguna manera tenemos que coadyuvar para que esa arriesgada valga la pena y no pelearnos entre nosotros”, manifestó el rector de la Universidad del Valle, Gonzalo Ruiz.

Resaltó que “todos, en general, debemos apoyar a la crisis en la que estamos viviendo. No la hemos buscado, no la han buscado los hospitales, no la ha buscado el Gobierno, no la han buscado los médicos”.

Por tanto, indicó que “la única alternativa viable para salir de esta crisis” es trabajando de manera conjunta y coordinada entre el Estado, la empresa privada, las universidades y la sociedad. “No podemos hacer las cosas bien si solamente uno de esos cuatro trabaja”, explicó.

Ministro

Después de la polémica sobre el anuncio, el ministro de Gobierno sostuvo en una entrevista con Unitel que se trataría de una compra o alquiler a precio justo y en una “alianza entre públicos y privados”.

“Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos, pero sí nos preocupamos por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas”, dijo.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, mediante un comunicado, expresó su extrañeza y preocupación tras las declaraciones del Ministro y también pidió coordinación.