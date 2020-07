Caja Nacional de Salud ya no puede atender Covid-19 ni otros afiliados

Cada vez son más los asegurados con Covid-19 que deben retornar a sus domicilios o buscar atención en clínicas privadas ante la falta de camas de internación en el Hospital Obrero No. 2 de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Personal de salud asegura que las cinco áreas implementadas para afiliados con coronavirus fueron desbordadas y que los pacientes son atendidos hasta en el piso.

“Nos están llegando muchos pacientes con problemas respiratorios, están llegando a punto de morir. No sabemos dónde atenderlos, tienen que esperar en camillas, no hay frazadas, faltan tubos de oxígeno”, expresó un profesional de la CNS.

Advirtió que médicos y enfermeras soportan una sobrecarga de trabajo y añadió que el material de bioseguridad no abastece.

La secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud de Cochabamba, Adalid Gutiérrez, sostuvo que la desesperación obliga a los asegurados a acudir a establecimientos privados para salvar sus vidas, y afirmó que, pese a las quejas, la situación no mejora.

El sector envió una nota a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) con el fin de presionar para que la parte administrativa subsane las deficiencias, pero a la fecha no se evidencian cambios significados, por lo que harán conocer sus reclamos en la sala situacional.

“La Caja colapsó, no atiende a los aportantes, éstos están invadiendo incluso hospitales públicos. Desde hace tres meses venimos exigiendo que se gaste el dinero en ampliación de infraestructura, equipamiento, contratación de personal y medicamentos”, comentó la dirigente de la Federación de Maestros Urbanos, Norma Barrón.

Afirmó que apoyan la intervención para superar la crisis sanitaria que se genera en la CNS y precisó que 16 mil profesores aportan un 10 por ciento de su salario para el funcionamiento de los servicios de la institución.

Uno de los representantes de la Federación de Jubilados, José Illanes, advirtió que la pandemia ocasionó la suspensión de consultas para otras patologías.

“Antes, haciendo fila, la consulta era atendida en el día o al siguiente; ahora no se sabe cuándo. Algunos médicos parece que están olvidando la palabra emergencia porque no están clasificando adecuadamente a los pacientes, no hay organización”, añadió.

Este medio intentó contactar al administrador regional de la CNS, Jaime Benítez, pero no tuvo éxito. La semana pasada aseguró que proyectaban la construcción de un nuevo domo con 30 camas y seis unidades de terapia intensiva (UTI).

MURILLO NO ACABA CENTRO DE AISLAMIENTO EN EL CAMPO FERIAL Y YA OFRECE CLÍNICA

Redaccción Central

Ante el colapso de los seguros sociales y hospitales públicos, ayer el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció intervenir hospitales y cementerios privados.

“Con la Presidenta llegamos a la conclusión de que hoy vamos a comenzar dos procesos: uno de expropiación y otro de intervención en el Hospital Udabol de Santa Cruz, y el Hospital Univalle, de Cochabamba. (…) No es correcto que los que están asegurados estén yendo a ser atendidos en los hospitales públicos y la gente más humilde, más pobre, que no tiene condiciones de pagar un seguro, se esté quedando afuera”, dijo.

La autoridad hizo el anuncio sin concretar la implementación del centro de aislamiento en el campo ferial.

Murillo mencionó que la infraestructura que pretende intervenir el Gobierno nacional cuenta con 20 unidades de terapia intensiva (UTI), uno de los servicios más demandados.

Sobre el tema, la Federación de Empresarios de Cochabamba rechazó la propuesta y expresaron su preocupación tras las declaraciones de Murillo.



“Rechazamos toda medida no consensuada y aceptada, que pone en grave peligro la estabilidad económica y seguridad jurídica de las empresas. Consideramos que el Gobierno debe maximizar esfuerzos de coordinación sin entrar en el exceso y poner en duda la fe del Estado”, expresó.