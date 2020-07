Trabajadores del hospital de Quillacollo anuncian con declararse en huelga 

El personal de salud del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo determinó este martes, luego de una asamblea extraordinaria, declararse en huelga de brazos caídos desde el miércoles si las autoridades municipales no atienden sus demandas en las próximas 24 horas.

El director del nosocomio, Carlos Calliconde, indicó este martes el sector mediante un voto resolutivo hizo conocer que exige el pago de salarios adeudados desde marzo a profesionales que trabajan a contrato.

Además, pide la renovación de contratos que contemplen un seguro de vida, reposición de medicamentos e insumos. Asimismo, repudió las agresiones físicas y verbales de algunos funcionarios.

“Hace dos meses he solicitado equipamiento y bioseguridad hasta hoy sólo me han llegado barbijos; no trajeron mamelucos ni todo lo demás. Sólo tenemos un 20 por ciento de los equipos que se requieren”, denunció.

El director lamentó que algunos funcionarios y autoridades reclamen por falta de atención a pacientes cuando no brindan las condiciones técnicas ni laborales para salvar vidas. Aclaró que el hospital improvisó un área para Covid-19 a pesar de que la infraestructura no está catalogada para prestar el servicio, porque atiende otras patologías.

“No tenemos morgue, lo que hay es un depósito pequeño, estamos pidiendo a los familiares que compren las bolsas para los cadáveres”, explicó.

Alcalde suplente

El alcalde suplente, Héctor Montaño, rechazó las denuncias y comentó que recibe a denuncias contra médicos por falta de atención en el nosocomio.

Anunció que esta semana entregará alrededor de 4 mil trajes de bioseguridad y un lote de medicamentos.

Entretanto, el secretario general de la Alcaldía, José Terán, que ante la enfermedad del alcalde por Covid-19 atendía los requerimientos más importantes del municipio ingresó en una huelga de hambre para pedir un laboratorio para Covid-19.

Verificación

La asambleísta departamental por Quillacollo, Lizeth Beramendi, mostró a través de despachos en vivo la dramática situación del Hospital Benigno Sánchez y verificó el desborde del pequeño depósito que se habilitó como morgue para los fallecidos por Covid-19 al punto que se tuvieron colocar ataúdes en el patio.

Sólo en la última semana seis personas perdieron la vida por complicaciones de Covid-19, porque el hospital ni siquiera tenía tanques de oxígeno en la cantidad requerida para la atender la pandemia. Tampoco cuenta con terapia intermedia ni intensiva.