Autoridades piden quedarse en casa a la espera de las brigadas en el Distrito 1

El Distrito 1, al norte de la ciudad de Cochabamba, es el primero en encapsularse hoy para realizar un rastrillaje focalizado en busca de pacientes sospechosos o positivos de Covid-19. Autoridades piden a los ciudadanos de la zona no salir de sus hogares y esperar las brigadas de rastrillaje.

“Se pide a los vecinos quedarse en sus domicilios para que pueda tener un resultado efectivo. No nos va a servir que salgan a su fuente laboral y no esté en su casa, así las brigadas no van apoder realizar su labor y no tener a efectividad del 100 por ciento”, expresó el subalcalde de Tunari, Marcelo Arce.

Por su parte, el jefe de Operaciones de la Sala Situacional, Eduardo Villarroel, pidió también permanecer en sus hogares a la espera de las brigadas.

Esta mañana, el responsable de Epidemiologia del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, informó hoy que el rastrillaje focalizado en la zona norte de la ciudad se realizará con más 70 brigadas y 280 uniformados.

El encapsulamiento abarca la zona de Mesadilla, Paca Alta, Pacata Baja, el Frutillar, Queru Queru Alto y Tupuraya Alto. Durante el mismo no está permitido el transporte público, privado ni la circulación de peatones. Tampoco las actividades comerciales.